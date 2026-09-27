Психолог Ахметова объяснила желание уйти от заботливого партнера

Даже в надежных отношениях человек может захотеть расстаться из-за страха близости, прошлого опыта или привычки к эмоциональным перепадам. Об этом рассказала семейный психолог Вероника Ахметова, сообщает газета «Известия» .

По словам Ахметовой, некоторые люди связывают сильные чувства с конфликтами и неопределенностью. Рядом с заботливым партнером им кажется, что отношения утратили яркость, хотя исчезло лишь постоянное напряжение.

Причиной такого восприятия может быть избегающий или тревожно-избегающий тип привязанности. Сказывается и опыт созависимых отношений, в которых ссоры, расставания и примирения воспринимались как норма.

Желание уйти также возникает из-за страха ответственности перед совместным будущим или боязни быть отвергнутым. В последнем случае человек предпочитает сам завершить отношения. Низкая самооценка может заставлять его искать недостатки в партнере и провоцировать конфликты.

При этом расставание не всегда связано с внутренними страхами: чувства могут пройти, а планы партнеров — разойтись. Мешать новым отношениям способна и сохраняющаяся эмоциональная связь с бывшим партнером. Ахметова подчеркнула, что даже здоровые отношения требуют умения обсуждать трудности и договариваться.