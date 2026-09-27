360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Психолог Ахметова объяснила желание уйти от заботливого партнера

    Даже в надежных отношениях человек может захотеть расстаться из-за страха близости, прошлого опыта или привычки к эмоциональным перепадам. Об этом рассказала семейный психолог Вероника Ахметова, сообщает газета «Известия».

    По словам Ахметовой, некоторые люди связывают сильные чувства с конфликтами и неопределенностью. Рядом с заботливым партнером им кажется, что отношения утратили яркость, хотя исчезло лишь постоянное напряжение.

    Причиной такого восприятия может быть избегающий или тревожно-избегающий тип привязанности. Сказывается и опыт созависимых отношений, в которых ссоры, расставания и примирения воспринимались как норма.

    Желание уйти также возникает из-за страха ответственности перед совместным будущим или боязни быть отвергнутым. В последнем случае человек предпочитает сам завершить отношения. Низкая самооценка может заставлять его искать недостатки в партнере и провоцировать конфликты.

    При этом расставание не всегда связано с внутренними страхами: чувства могут пройти, а планы партнеров — разойтись. Мешать новым отношениям способна и сохраняющаяся эмоциональная связь с бывшим партнером. Ахметова подчеркнула, что даже здоровые отношения требуют умения обсуждать трудности и договариваться.

    Читайте также

    Социолог объяснил, почему люди скандалят в ПВЗ

    Жителям Московского региона пообещали золотую осень в конце сентября

    Мошенники предлагают студентам работу и крадут их деньги

    Прощание с десницей святителя Спиридона начнется в 14:00

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Число атак на избирательную систему выросло в России перед выборами

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Названа справедливая цена за однокомнатную квартиру в Москве

    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    В городах России построят бесплатные парки аттракционов

    Центробанк зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиян

    Призер Олимпийских игр Худорошкина приняла участие в выборах в Химках

    За три дня мощам святителя Спиридона поклонились почти 140 тысяч паломников

    Звонок из ФСБ после похода в гипермаркет: как распознать новую уловку аферистов

    Члены УИК в Амурской области спасли китайца после ДТП