Социолог объяснил, почему люди скандалят в ПВЗ

Социолог Очкина: в ПВЗ скандалят, так как путают личное и виртуальное общение

С конфликтным человеком можно столкнуться где угодно, в том числе в пункте выдачи заказов. На это 360.ru указала социолог Анна Очкина.

«Не думаю, что ПВЗ — какое-то исключительное место. Тем более что там может что-то не так пойти», — подчеркнула она.

Очкина добавила, что человек нередко путает пространство личного и виртуального общения, и связала происходящее с тенденцией дистанцирования людей друг от друга.

«Мы стараемся воспитывать детей как личностей, которые уважают себя, но иногда это выливается в совершенно неподобающее поведение», — сказала специалист.

О том, с чем еще сталкиваются сотрудники и клиенты ПВЗ, почему люди порой, наоборот, готовы на добрые поступки, а также подборку историй из пунктов выдачи — в нашей статье.