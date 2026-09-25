Жителям Московского региона пообещали золотую осень в конце сентября

В конце сентября теплая золотая осень придет в Москву. Об этом сообщил директор Гидрометцентра Юрий Симонов на пресс-конференции, его слова привел «Интерфакс» .

По словам метеоролога, прогноз на конец сентября — очень благоприятный.

«Если сегодня мы наблюдаем переменную облачность и небольшой дождь, то в выходные погода будет лучше: завтра — без осадков, воздух будет прогреваться до +18 градусов, по области — до +19, в воскресенье та же погода», — сказал Симонов.

На следующей неделе в столице России потеплеет до +19 градусов, что на три градуса выше климатической нормы.

До 4 октября прогнозируют сухую и малооблачную погоду.

При этом первая декада октября тоже будет теплее обычного: Москва будет находиться в области положительной аномалии, а это означает, что столбики термометров поднимутся на три градуса выше стандартных температур.

Первых заморозков также пока ждать не стоит.

Ранее главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что Москву и Московскую область ждет сухая погода в конце недели.