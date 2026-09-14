Названа справедливая цена за однокомнатную квартиру в Москве

Стоимость жилья можно оценить, посчитав количество средних зарплат за год, которые придется потратить на его покупку. В Москве справедливая стоимость однокомнатной квартиры в новостройке массового сегмента составит от 13 до 14 миллионов рублей, но в реальности речь идет о 16 миллионах, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, в столице средняя зарплата составляет примерно два миллиона рублей в год, причем после уплаты налогов. Квартира площадью 60 квадратных метров не должна стоить более 20 миллионов рублей, так как в крупных городах приемлемым считается отдать за нее около 10 годовых доходов.

«Сейчас средняя цена двухкомнатного жилья в столичной новостройке превышает 22 миллиона рублей. Справедливая стоимость трехкомнатной квартиры площадью около 80 квадратных метров находится в районе 26 миллионов рублей против нынешних почти 30 миллионов рублей», — отметил он.

Ранее ведущий сайт о жилой недвижимости в России «Мир Квартир» сообщал, что в столице студия площадью 28 квадратных метров в новостройке обойдется примерно в 14,1 миллиона рублей.