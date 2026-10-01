Правила продажи сигарет в России изменились

Контроль над торговлей сигаретами, вейпами и никотиновыми жидкостями начали лицензировать в России. Закон вступил в силу 1 октября 2026 года, сообщило РИА «Новости» .

Продавцам нужно будет продлевать специальную лицензию каждые пять лет. Розничные торговцы заплатят госпошлину в 20 тысяч рублей за год. Оптовикам за тот же период придется выплатить уже 800 тысяч рублей.

Налоговым должникам документ не выдадут. Оформить нужные бумаги торговцы смогут до марта, затем их деятельность без лицензирования станет незаконна.

Власти и легальные игроки рынка хотят очистить рынок от подделок и контрабанды. Под контролем впервые окажется весь путь товара — от фабрики до кассы в магазине.

Завозить сигареты нелегально больше не получится, как рассчитывают в правительстве. Жесткий учет поможет и оградить несовершеннолетних от продукции с никотином, в том числе и вейпов.

В июне 2026 года ограничения на продажу и безникотиновых вейпов также ввели в России.