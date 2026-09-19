Свыше 1,5 млн жителей Подмосковья проголосовали в первый день выборов

В первый день выборов участниками голосования стали более 1,5 миллиона жителей Московской области. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии региона Руслан Фурс, чьи слова привело РИА «Новости» .

«То есть вот эти 24,37% принявших участие в голосовании, это составляет такую красивую цифру 1 500 991 избиратель проголосовал», — сказал он.

Фурс уточнил, что 18,23% пришли на участки и проголосовали на бумажных бюллетенях, 69,91% выбрали дистанционное электронное голосование.

Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 20:00 18 сентября составила 24,37%. Голосование продлится до 20 сентября.