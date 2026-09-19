Свыше 1,5 млн жителей Подмосковья проголосовали в первый день выборов
В первый день выборов участниками голосования стали более 1,5 миллиона жителей Московской области. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии региона Руслан Фурс, чьи слова привело РИА «Новости».
«То есть вот эти 24,37% принявших участие в голосовании, это составляет такую красивую цифру 1 500 991 избиратель проголосовал», — сказал он.
Фурс уточнил, что 18,23% пришли на участки и проголосовали на бумажных бюллетенях, 69,91% выбрали дистанционное электронное голосование.
Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 20:00 18 сентября составила 24,37%. Голосование продлится до 20 сентября.