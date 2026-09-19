Суд признал банкротом компанию Влада Бумаги «А4 Магазин»

Звезда YouTube запустил «А4 Магазин» весной 2024 года. Компания производила и продавала чипсы, сухарики и газированные напитки. Уже в прошлом году организация ушла в глубокий минус. Руководителям пришлось зафиксировать убыток почти в 14 миллионов рублей — при выручке больше чем в 100 миллионов.

Крах компании сопровождался серьезными проблемами с государственными органами. Начиная с конца 2025 года ФНС приняла серию решений о приостановке движения средств по счетам нескольких фирм, аффилированных с инфлюенсером.

Влад А4 (Владислав Бумага) — один из наиболее популярных русскоязычных видеоблогеров. В нескольких социальных сетях на него подписаны миллионы зрителей. Проблемы с налогами возникали у блогера и в 2024 году.