Сегодня 22:21 Продажу вейпов без никотина ограничили в России. Врачи заявили о скрытой угрозе для легких Врач Пальман: курение вейпа — это насилие над системой дыхания 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Новые ограничения на продажу вейпов и электронных сигарет вступили в силу в России с 1 июня 2026 года. Теперь под запрет попала свободная торговля устройствами без никотина. До этого оборот подобной продукции никак не регулировался, чем пользовались недобросовестные продавцы. О том, как изменился рынок вейпов за последние несколько лет и какие еще урегулирования его ждут, узнал 360.ru.

Как в России запрещали вейпы

Первые поправки об ограничении продажи вейпов в России вступили в силу в январе 2021 года, когда начали действовать новые нормы антитабачного закона, запретившие онлайн-торговлю стиками и жидкостями, а также устройствами для курения никотинсодержащей продукции. Через два года продажу разрешили только в стационарных торговых объектах, имеющих специальное разрешение. Для нарушителей новой нормы прописали штрафы от пяти до 200 тысяч рублей с закрытием магазина на срок до 90 суток за повторную торговлю.

В 2025 году Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании торговых точек по продаже вейпов и сопровождающих их товаров. В первоначальной версии документа регулирующие поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Но по требованию правительства сроки скорректировали. Лицензии начнут выдавать с 1 октября, а запрет за торговлю продукцией без необходимых документов вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Новый законопроект предусматривает, что каждая торговая точка получит одну лицензию. Как поступят с сетевыми магазинами пока неизвестно. Для розницы пошлина за получение разрешения составит 20 тысяч рублей, для оптовиков — 800 тысяч рублей.

В конце марта этого года первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров объявил о разработке законопроекта с полным запретом вейпов в России. Он подчеркнул, что эту инициативу поддержали Министерство экономического развития, Минздрав и Минфин. «Дальше регуляторно мы должны прийти к решениям, которые приведут к запрету по использованию такой продукции», — заявил Мантуров. Пока же под ограничение попали безникотиновые вейпы и электронные сигареты, а также жидкости и стики, находившиеся до 1 июня в свободной продаже.

Как российские регионы боролись с вейпами

Пока полного запрета на продажу и использование вейпов на федеральном уровне нет, регионы сами начали борьбу с электронными курительными устройствами. Пермский край стал первым среди всех субъектов России, который ввел полный запрет на розничную продажу вейпов и аналогичных устройств. Норма действует с 1 марта 2026 года.

Вторым регионом, принявшим закон о полном запрете продажи вейпов, стала Пензенская область. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Аналогичные меры готовили и обсуждали власти Саратовской и Нижегородских областей. Руководство Вологодской области отчитывалось о закрытии специализированных вейп-шопов, но о полном запрете торговли не сообщало.

Вейп — насилие над легкими

Использование вейпов одинаково влияет как на взрослых, так и на подростков, приводя к поражению легких, которое в ближайшем будущем грозит госпитализацией с последующим подключением к аппарату ИВЛ. Об этом 360.ru заявил врач-пульмонолог и заведующий сомнологическим кабинетом Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман. Он подчеркнул, что врачи уже бьют во все колокола, рассказывая о вейп-ассоциированном поражении легких, но основная опасность у пользователей курительных аппаратов еще впереди. «К каким хроническим последствиям это может привести мы будем знать через 10–15 лет, когда накопится статистика наблюдения за людьми, использующими эти ингаляции, <…> то, что они будут — это абсолютно точно, потому что курение вейпа — это насилие над нашей системой дыхания, вдыхание чужеродных субстанций в очень большой концентрации», — предупредил Пальман.

Он отметил, что легкие способны избавляться от внешнего загрязнения, но не в таком количестве, которое в них поступает из жидкости для вейпов. В качестве примера врач-пульмонолог привел версию о гибели динозавров из-за аномального извержения вулканов, во время которых в воздух попали токсичные вещества и очень мелкая пыль.

«Все это забило ящерам легкие и они от этого вымерли в том числе. <…> Природа дала нам довольно большой запас прочности, но она явно не рассчитывала, что мы начнем играть в такие игры. Поэтому будет ли от курения вейпов плохо? Будет обязательно», — добавил Пальман. Эксперт отметил, что, к сожалению, узнать, использует ребенок вейп или нет, родители просто так не могут, пока у сына или дочери не начнутся серьезные проблемы с дыханием. «Большинство детей даже не станут сообщать, что это стало последствием употребления вейпа. Они могут скрыть, что занимались ингаляцией этих аэрозолей, но скрыть сильное удушье дети не смогут», — подытожил собеседник 360.ru.