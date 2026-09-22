Hh.ru: в России за год на 62% вырос спрос на мобильных работников

Спрос на мобильных работников в России вырос на 62% за год. На это указали результаты исследования hh.ru, оказавшегося в распоряжении ТАСС .

«С начала 2026 года количество вакансий с разъездным форматом работы выросло на 53%: с 76,9 тысячи в январе до 117,8 тысячи в августе», — заявили в сообщении.

Если сопоставлять период с января по август год к году, динамика выглядит еще существеннее — вакансий больше на 62%: с 465,9 тысячи в 2025-м до 756,3 тысячи в 2026-м.

Больше всего предложений о трудоустройстве с регулярными служебными поездками в этом году опубликовали российские компании в транспортной сфере — 348,4 тысячи. Также в пятерку лидеров вошли домашний и обслуживающий персонал (335,7 тысячи), рабочие специальности (258,9 тысячи), административный персонал (165,5 тысячи) и продажи (140,8 тысячи).

Ранее директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов сообщил о росте числа вакансий в январе–августе 2026 года в сегменте рабочих и линейных специальностей.