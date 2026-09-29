Ученые выявили два фактора, увеличивающие риск смерти у кошек

Frontiers: породистость и потеря массы связаны с риском смерти у кошек

Породистость и небольшая потеря мышечной массы в зрелом возрасте у кошек связаны с повышенным риском смерти. Исследование проводили ученые Ливерпульского университета, работу опубликовали в журнале Frontiers in Veterinary Science .

В исследовании участвовали 209 домашних кошек в возрасте от семи до 10 лет. Осмотр животных проводили каждые полгода. За время наблюдения скончались 59 кошек, средний возраст на момент смерти — 11,6 года.

Согласно исследованию, самая распространенная причина смерти — 31% — новообразования. В 14% смерть наступила из-за сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринные нарушения стали причиной смерти в 9% случаев. В 7% случаев кошки умерли из-за неустановленной причины.

Исследователи обнаружили, что риск смерти у породистых животных выше в 2,62 раза, чем у беспородных. Ученые заявили, что необходимо следить за мышечной массой кошек зрелого возраста.

Специалисты выделили пять пород кошек, отличающихся сообразительностью и способностью добиваться желаемого.