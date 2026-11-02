Появилась электронная версия книги Симоньян «Непервая любовь»

Книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» вышла в электронном формате. Ее можно читать на любом устройстве.

Пресс-служба издательства «АСТ» объявила о доступности электронной версии. Тираж бумажной книги за первые два месяца достиг 130 тыс. экземпляров.

В III квартале 2026 года роман занял первое место по продажам на маркетплейсах среди книг издательства «АСТ».

Книга вышла к годовщине смерти Тиграна Кеосаяна. Симоньян рассказывает в ней о семейных отношениях, любви, вере и потере, а также о том, как найти силы жить после утраты самого близкого человека.

Автор сообщила, что направит все доходы от продаж книги на помощь пострадавшим от атак беспилотников.