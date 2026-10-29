«Код поколения». Стартовал прием заявок на Премию Рунета

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 20 октября начала принимать заявки на Премию Рунета — 2026. Участвовать могут авторы и команды, которые развивают российский интернет, создают цифровые сервисы и образовательные проекты. Проект организовали при поддержке Минцифры, подать документы для участия можно до 15 ноября.

Тема премии в этом году — «Код поколения». Организаторы посвятили ее связи между технологическими достижениями прошлого и современными цифровыми разработками. В центре внимания будут люди и команды, которые создают новые проекты, опираясь на научное, инженерное и культурное наследие XX века.

В 2025 году церемония награждения прошла в Доме Пашкова и была оформлена в эстетике XIX столетия. В этот раз организаторы перенесут внимание на следующий век, который стал основой для многих технологий, определивших развитие современного Рунета.

На церемонии образы и тексты, связывающие эпохи развития Рунета, представят с помощью нейросетей, трехмерных проекций и медиаперформансов. Так организаторы намерены показать, как заложенные в прошлом идеи постоянно развиваются и получают новое воплощение в цифровой среде.

Какие категории представлены на Премии Рунета

В программу Премии Рунета — 2026 вошли семь категорий и 18 номинаций. Среди них «Сайт года», «Приложение года» и «Научно-популярный проект Рунета». Награды также предусмотрены для проектов в сфере образования, медицины, туризма, электронной торговли и игровой индустрии.

Отдельное внимание уделят инициативам, которые помогают решать общественные задачи, развивают благотворительность и делают интернет безопаснее.

В программе также есть номинации для ИТ-журналистов, авторов медиапроектов и создателей цифровых решений, сохраняющих историю Рунета.

Помимо основных номинаций, предусмотрены специальные награды за защиту детей в цифровой среде, а также от партнеров премии. Пользователи интернета смогут выбрать проекты для народного голосования — те, которые важны самой аудитории Рунета.

Церемонию награждения организаторы запланировали на 12 декабря. Мероприятие пройдет в московском кластере «Ломоносов».

Подать заявку и ознакомиться с условиями можно участия на официальном сайте премии.