29 октября 2026 19:00 Андрей Воробьев проверил готовность к открытию выставки картин Казимира Малевича в Звенигороде Выставка легендарных работ Казимира Малевича откроется 30 октября в Звенигороде Подмосковье

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В пятницу в Звенигородском манеже откроется выставка «Малевич.Простые фигуры». Впервые в Подмосковье продемонстрируют вместе три знаменитые картины художника, представленные из собрания Русского музея — «Черный квадрат», «Черный круг» и «Черный крест». Выставка продлится до конца января.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с генеральным директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой и президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком приехал в музей и проверил готовность экспозиции к открытию. Глава региона выразил надежду, что на выставку придут люди, которые умеют думать и находить смыслы в простых и одновременно сложных вещах. «Благодаря команде Русского музея в Звенигороде представлена выставка знаменитых работ Малевича, а наши искусствоведы помогут посетителям глубже понять замысел художника. Это всегда интересно и полезно. Казимир Малевич много времени проводил в Подмосковье и не случайно парк в Одинцовском округе носит его имя. Важно сохранять и развивать все русское — от матрешки и пастилы до сложных произведений искусства, в которых за простыми формами скрывается глубокий смысл. Вместе с тем мы преображаем Звенигород, делаем его комфортнее и привлекательнее. Это древний русский город с богатой историей и культурой», — сказал Воробьев.

Фото: Сергей Шешин 1/2 Фото: Сергей Шешин 2/2

Подмосковье занимало особое место в жизни Малевича. Здесь он находил вдохновение и искал собственный путь в искусстве. «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг» специально создавались им как триптих. Согласно философии Малевича, эти базовые геометрические формы являются отдельными мирами и первоэлементами космоса, а их совместное восприятие позволяет увидеть супрематизм не просто как художественный стиль, но как целостную концепцию мироустройства. Также на выставке представят воссозданную «Супрематическую архитектурную модель» 1927 года.

Фото: Александра Степанова 1/2 Фото: Александра Степанова 2/2

Сотрудничество Московской области и Государственного Русского музея продолжается уже не первый год. Ранее в Звенигороде с успехом прошли выставки Николая Рериха, Ивана Шишкина и мастеров русского пейзажа XIX-XX веков. «Первооснова супрематизма современного искусства, созданная гением Малевичем, впервые показывается за пределами Русского музея, за пределами Петербурга. Это исторический момент. Выбор Звенигорода не случаен: Малевич был связан с этой землей, здесь многое рождалось и обдумывалось», — сказала Манилова. Ковальчук отметил важность диалога науки и искусства. Курчатовский институт давно сотрудничает с Подмосковьем и поддерживает культурные проекты. «Начало XX века стало временем великих научных открытий — рождения квантовой и ядерной физики. Ученые увидели, насколько сложен окружающий мир и что все вокруг состоит из простейших частиц. Малевич сделал нечто похожее в искусстве: свел изображение к базовым формам и показал, что из них можно создавать новый художественный язык», — подчеркнул Ковальчук. Звенигород активно развивается как туристическое направление: здесь появляются новые культурные маршруты, выставочные проекты и гастрономические форматы. Например, ресторан «Маринист» специально к выставке работ Казимира Малевича подготовил сет, вдохновленный супрематизмом. В меню — блюда «Красный угол», «Черный круг», «Черный квадрат», «Движение квадрата», а на десерт — «Белый квадрат».