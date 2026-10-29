Кинокритик объяснил низкие позиции «Одиссеи» в топе Rotten Tomatoes

На днях The Forbes опубликовал список лучших фильмов 2026 года, которые показали в США, от сервиса Rotten Tomatoes, который собирает оценки экспертов и любителей кино. Почему новый «Человек-паук», нашумевшая «Одиссея» Нолана, продолжение «Истории игрушек» и переосмысленная «Обитель зла» попали в топ, но не оказались в первой тройке, 360.ru объяснил киноэксперт Евгений Попов.

«Звезда рейтинга — „Обсессия“. Фильм, снятый за очень маленькие деньги, высоко оценили. И разница с бюджетом того же „Человека-паука“ колоссальная. Если же говорить про „Одиссею“, которая даже в первую пятерку не вошла, то это все же современное прочтение оригинального произведения, и часть людей представляли поэму иначе, особенно литературоцентричные зрители, которые ревностно относятся к кастингу, художественным и смысловым решениям», — объяснил он.

Кинокритик напомнил, что рейтинг Rotten Tomatoes формируется не только из оценок кинокритиков, но и обычных зрителей, а перечисленные картины в этом году были на хайпе, поэтому на них шли в кино.

Какие еще фильмы попали в список и что Попов рекомендовал посмотреть в 2026 году абсолютно всем — в нашей статье.