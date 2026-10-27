Актер сериала «Трудно быть богом» Мильграм открыл курс актерского мастерства

Актер Артемий Мильграм, участвовавший в съемках сериала «Трудно быть богом», объявил о запуске курса актерского мастерства для начинающих. Преподавать вместе с ним будет заслуженная артистка России Ирина Максимкина. Занятия организованы на базе московской театральной студии «Время театра» .

Программа рассчитана на людей без профессиональной подготовки, желающих попробовать себя на сцене. Участникам предстоит освоить основы актерской техники, научиться работать с голосом и телом, развить навыки импровизации и взаимодействия с партнерами.

Обучение стартует 27 октября в 19:00 и продлится три месяца. В течение первой недели после старта организаторы планируют проводить отборочные занятия. Завершить курс предполагается выступлением участников перед зрителями на профессиональной театральной сцене.

«Как сказал Станиславский: проще, легче, выше, веселей! Научимся кайфовать и получать удовольствие!» — прокомментировал Мильграм запуск программы.

Студию «Время театра» возглавляет режиссер Олег Кузнецов. Он известен в том числе работой над спектаклем «Дон Жуан», в котором участвовали Никита Кологривый и Егор Кенжаметов.

В сериале «Трудно быть богом», снятом по произведению братьев Стругацких. Артемий Мильграм сыграл Принца. В этом масштабном телепроекте приняли участие Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Равшана Куркова.