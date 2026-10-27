Актер сериала «Трудно быть богом» Мильграм открыл курс актерского мастерства
Актер Артемий Мильграм, участвовавший в съемках сериала «Трудно быть богом», объявил о запуске курса актерского мастерства для начинающих. Преподавать вместе с ним будет заслуженная артистка России Ирина Максимкина. Занятия организованы на базе московской театральной студии «Время театра».
Программа рассчитана на людей без профессиональной подготовки, желающих попробовать себя на сцене. Участникам предстоит освоить основы актерской техники, научиться работать с голосом и телом, развить навыки импровизации и взаимодействия с партнерами.
Обучение стартует 27 октября в 19:00 и продлится три месяца. В течение первой недели после старта организаторы планируют проводить отборочные занятия. Завершить курс предполагается выступлением участников перед зрителями на профессиональной театральной сцене.
«Как сказал Станиславский: проще, легче, выше, веселей! Научимся кайфовать и получать удовольствие!» — прокомментировал Мильграм запуск программы.
Студию «Время театра» возглавляет режиссер Олег Кузнецов. Он известен в том числе работой над спектаклем «Дон Жуан», в котором участвовали Никита Кологривый и Егор Кенжаметов.
В сериале «Трудно быть богом», снятом по произведению братьев Стругацких. Артемий Мильграм сыграл Принца. В этом масштабном телепроекте приняли участие Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Равшана Куркова.