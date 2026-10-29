Умерла автор сценариев мультфильмов «Варежка» и «Просто так» Жанна Витензон

Детская писательница, автор сценариев культовых советских мультфильмов Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Будущая писательница родилась в Витебске, но вскоре семья перебралась в столицу. В годы учебы на филологическом факультете МГУ девушка ездила в экспедиции и собирала старинные северные легенды и сказания. Позже эти мотивы отразились в ее творчестве.

По сценариям Витензон сняли множество мультфильмов, она сотрудничала с ведущими студиями в разных республиках СССР и знаменитыми режиссерами.

Картины «В яранге горит огонь» и «Варежка», снятые при ее участии, получили целый ряд отечественных и международных наград. А мультфильм «Катерок» запомнился забавной песенкой Владимира Шаинского «Чунга-чанга» на стихи Юрия Энтина.

Запомнились зрителям ее работы «Играй, моя дудочка», «Мальчик и облако», «Девочка и слон», «Просто так». Фразы из многих мультфильмов стали крылатыми.