Россиянам рассказали о вкладе писателя Рю Мураками в литературу

Скончавшийся в 74 года Рю Мураками был одним из наиболее ярких авторов современной японской литературы, изучавшим изнанку внешне благополучной страны. Об этом 360.ru сообщил драматург и культуртрегер Валерий Печейкин.

По его словам, писатель не боялся показывать противоречия так называемого японского экономического чуда.

«Материальное благополучие не гарантирует душевного здоровья, а общественный прогресс не избавляет человека от одиночества», — пояснил эксперт.

Подробнее о том, каким было творчество Рю Мураками, чем занимался писатель, помимо литературы, и почему его книги до сих пор запрещают, читайте в нашей статье.