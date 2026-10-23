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    Россиянам рассказали о вкладе писателя Рю Мураками в литературу

    Драматург Печейкин: Рю Мураками исследовал изнанку благополучной Японии

    Фото: РИА «Новости»

    Скончавшийся в 74 года Рю Мураками был одним из наиболее ярких авторов современной японской литературы, изучавшим изнанку внешне благополучной страны. Об этом 360.ru сообщил драматург и культуртрегер Валерий Печейкин.

    По его словам, писатель не боялся показывать противоречия так называемого японского экономического чуда.

    «Материальное благополучие не гарантирует душевного здоровья, а общественный прогресс не избавляет человека от одиночества», — пояснил эксперт.

    Подробнее о том, каким было творчество Рю Мураками, чем занимался писатель, помимо литературы, и почему его книги до сих пор запрещают, читайте в нашей статье.