Сегодня 17:00 Выжил, чтобы вернуть людям детство: 100 лет со дня рождения Спартака Мишулина Фото: Спартак Мишулин. Рикельман А. / РИА «Новости» Культура

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Исполняется 100 лет со дня рождения Спартака Мишулина. Артист был звездой Театра сатиры, а в сердцах кинозрителей остался Саидом из «Белого солнца пустыни», замечательным паном Директором из «Кабачка „13 стульев“» и самым трогательным Карлсоном. При этом жизнь самого актера вовсе не была похожа на веселую сказку, путь к сцене был трудным, а после смерти он стал виновником громких скандалов. Все подробности узнал 360.ru.

Человек без отца Спартак Мишулин родился в Москве 22 октября 1926 года. Имя мальчику выбрал дядя — известный советский историк, специалист по античности. Он назвал племянника в честь предводителя восстания римских гладиаторов, практически одного из первых революционеров, что прекрасно вписывалось в контекст эпохи. Анна Мишулина, пусть и была незамужней матерью-одиночкой, занимала пост заместителя наркома промышленности СССР. Жесткая и властная, она не собиралась отвлекаться на пеленки и крики младенца, а потому почти сразу отдала сына в Дом ребенка. Логика была простая: раз она работает для государства, то пусть и оно помогает. В судьбу мальчика снова вмешался дядя: когда племяннику минуло четыре года, он забрал его из приюта. Между тем высокопоставленная сестра историка вышла замуж за своего шофера и решила вернуть сына. Отчим официально усыновил Спартака и дал свое отчество — Васильевич, хотя изначально в метрике парня записали Владимировичем. Дома мальчик жил в непрестанном аду: его жестоко избивал за малейшую провинность новый муж матери, а ей просто не было дела до нюансов воспитания сына: чиновница «горела» на работе. Спартак несколько раз убегал из дома, бродяжничал и даже пытался уехать из города, но милиция всегда возвращала его обратно. В 1937-м Мишулина попала под маховик репрессий: нашли старый донос, что замнаркома порочит свое высокое звание и тайно сожительствует с личным шофером. Начальство не посмотрело на законный брак: женщину лишили всех регалий и отправили в бессрочную ссылку в Ташкент. Впрочем, по тем временам это была почти милость.

Интересно В Ташкенте Анна устроилась обычным инженером и скоро вышла замуж, родила двух дочерей. После реабилитации возвращаться в Москву отказалась и до самой смерти, в 1986 году, сохраняла жесткий характер и постоянно дымила «Беломором».

Отчим мгновенно отрекся от репрессированной жены, а вместе с ней и от пасынка. Он выставил 11-летнего мальчишку на улицу, став единовластным хозяином шикарной квартиры в самом центре Москвы, в Настасьинском переулке. Осиротевшего Спартака снова забрал к себе дядя. Спустя пару лет мальчик приехал к матери в Ташкент. Она не ждала сына, но прогонять не стала. Не стала она и вмешиваться, когда ее новый муж начал жестоко колотить свалившегося на голову малолетнего родственника. Спартак вернулся в Москву и жил у дяди вплоть до начала Великой Отечественной войны.

Фото: Спартак Мишулин (слева) в роли Огюста Люмьера, 1976 год / РИА «Новости»

Кто был отцом Мишулина Своего родного отца Спартак не знал, и мать наотрез отказывалась называть имя. Расспросы родственников ничего не дали. Разве что кто-то вспомнил, что во время учебы в Московской горной академии Мишулина не то дружила, не то крутила бурный роман с Александром Фадеевым — тем самым, писателем, автором «Молодой гвардии» и «Грозы». Вторым претендентом на отцовство был неизвестный расконвоированный заключенный из «бывших». Мишулина часто ездила в командировки на золотые прииски Урала, Сибири и Дальнего Востока, где трудились осужденные. И вот якобы с одним из них у чиновницы завязались отношения. А возможно, предметом страсти был начальник одного из лагерных управлений. Однако брат Мишулиной отрицал «приисковый роман». Спартак же и вовсе продвигал идею, что родным отцом его был цыганский барон: дескать, больше никак не объяснить нестандартную внешность, невероятный темперамент и любовь к актерству с самого детства. Правда, никаких реальных подтверждений нет ни у этой версии, ни у других.

Фото: Писатель Александр Фадеев / Публичное достояние

Артшкола и колония Когда началась Великая Отечественная война, 15-летний Мишулин увидел в Москве объявление: «Набор в артшколу». К тому времени парень был уже одержим театром, так что «арт» расшифровал как «артистическая» и сунулся туда, но его не приняли — мал еще был. Чуть погодя подросток случайно столкнулся с плачущим курсантом этой самой школы. Их эвакуировали из Москвы в Кемеровскую область, а новый знакомец не хотел покидать дом. Мишулин предложил поменяться одеждой и документами. Затем он явился на сборный пункт и по чужим бумагам (в неразберихе сборов никто не приглядывался) уехал в Анжеро-Судженск. Только на месте Мишулин понял, что «арт» означало «артиллерийская». Пришлось учиться стрелять из пушек. В качестве отдушины парень организовал кружок художественной самодеятельности в местном клубе. Свет там был не ахти, и юный режиссер не придумал ничего лучше, чем украсть несколько электрических лампочек в соседнем клубе. Воришка не остановился на достигнутом и однажды ночью выставил окно в библиотеке: по словам Мишулина, хотел взять на время «Историю революции», которую давали только для читального зала. Как раз на этом деле юного грабителя и поймали. Тут выплыли и подлог документов, и то, что он использовал для записей оборотные стороны плакатов с портретами партийных лидеров СССР. Время было военное, так что церемониться не стали: за хищение государственного имущества и осквернение образов вождей страны Мишулина отправили в Унженский исправительно-трудовой лагерь Нижегородской области. Тогда и на свободе было тяжело, что уж говорить колониях. Скудный паек, тяжелый труд и смутная надежда выжить — вот и все, что было у осужденного. Позднее Мишулин рассказывал, что однажды он от усталости уснул в поле, прямо в борозде, и в наступивших сумерках его переехал трактор. Травмы были страшные, и фельдшер посчитал парня мертвым. Тело отправили в морг, но там лагерные санитары заметили, что «труп» шевельнулся. Мишулина вернули в лазарет, и там талантливый хирург — тоже из заключенных — собрал переломанного пациента: тот не только выжил и выздоровел, но и снова смог ходить. Тут вмешался дядя. Прознав о происшествии, он выхлопотал для племянника более легкую работу. Вместе с лошадью по кличке Заика Мишулин стал возить воду для нужд лагеря. Парень постепенно окреп и наконец отбыл свой срок.

Фото: Спартак Мишулин в спектакле «Интервенция», 1967 год. Мирослав Муразов / РИА «Новости»

Театр сатиры После освобождения Мишулину запретили жить в Москве. Он уехал в Калининскую область и устроился руководить сельским клубом. Затем играл в областных театрах, благо в провинции был острый дефицит кадров и на прошлое талантливого актера-самоучки местное руководство смотрело сквозь пальцы. Судимость сняли в 1956 году, а через год даже приняли в партию. Мишулин решил получить полноценное актерское образование и сунулся было в столицу, благо было уже можно. В ГИТИСе он не смог пройти жесткий конкурсный отбор и срезался на экзаменах. Поступление в Щукинское училище испортил все тот же дядя. Он попросил влиятельного приятеля замолвить словечко за племянника перед ректором училища. Только тот терпеть не мог кумовства и после выступления Мишулина, который прочел стихи и лихо сплясал «Цыганочку», заявил: «Этого парня нельзя подпускать к сцене ближе чем на 300 метров!» В 1960 году Калининский драматический театр гастролировал в Москве, и актера заметили: Мишулина пригласили сразу три столичных коллектива — «Ленком», Академический театр Советской армии и Театр сатиры. Он выбрал последний и прослужил там более четырех десятилетий. Новый актер быстро подружился с труппой. Он славился удивительной находчивостью, особенно на гастролях. Командировочные были копеечными, и все артисты везли с собой еду. Но только Мишулин всегда имел при себе советскую примусную плитку «Шмель». На ней он готовил и в разъездах по СССР, и за границей, да еще и кормил оголодавших коллег.

Фото: Спартак Мишулин (в верхнем углу справа), «Кабачок „13 стульев“» / РИА «Новости»

Мишулин в кино Художественный руководитель Театра сатиры Валентин Плучек ненавидел, когда его актеры отвлекались на кино, и считал, что это портит театрального артиста. При этом, пусть и со скрипом, худрук согласился на съемку телеспектакля «Кабачок „13 стульев“» — прообраза нынешнего ситкома. Мишулин там блистал в роли пана Директора. «Выпрыгнуть» в большое кино Мишулин смог только благодаря тому, что тайно прошел пробы и был утвержден на роль в фильме «Белое солнце пустыни». Ради съемок актер побрился налысо, а чтобы Плучек ничего не узнал, на репетициях в театре носил парик. Все раскрылось, когда однажды, здороваясь с худруком, актер приподнял кепку, а вместе с ней и накладную шевелюру. Был жуткий скандал, дело спас только авторитет режиссера картины Владимира Мотыля. Зато герой Мишулина Саид принес актеру еще большую популярность, чем «Кабачок». Однажды на гастролях в Средней Азии артистов вывезли посмотреть пустыню. Анатолий Папанов тихо отбился от группы и уговорил местных рабочих закопать его по шею в песок на пути экскурсии. Когда Мишулин шел мимо, его коллега открыл глаза и хриплым голосом повторил знаменитую реплику: «Стреляли?». Саид-Мишулин бешено хохотал, откапывая друга.

Фото: Спартак Мишулин в роли Саида и Анатолий Кузнецов в роли Сухова, х/ф «Белое солнце пустыни», 1969 год / РИА «Новости»

Другой раз во время спектакля «Ревизор», где Папанов играл городничего, он подошел к Мишулину-Хлопову и вместо гоголевского текста тихо выдал: «Ну что, пан Директор, опять премию зажал? Прекрати мучить подчиненных!» Звезде «Кабачка» пришлось срочно закашляться, чтобы не рассмеяться прямо на сцене. Однако главным своим спектаклем Мишулин считал «Малыша и Карлсона, который живет на крыше». Актер любил своего персонажа и верил, что он возвращает людям детство. Благодаря кинопленке этот замечательный, хоть и немного вольный пересказ повести Астрид Линдгрен увидели дети и взрослые всего СССР, навсегда полюбив эту историю. Кстати, во время съемок этого фильма-спектакля Мишулину пришлось в семи дублях съедать по целой банке настоящего малинового варенья. После этого актер не мог на него смотреть без отвращения. А когда руководство театра решило заменить костюм Карлсона, он выкупил свой прежний наряд.

Фото: Спартак Мишулин и с молодым коллегой, 1979 год. Шахвердиев / РИА «Новости»

Смерть Мишулина После развала СССР жить стало нелегко. В театре платили ничтожно мало, так что Мишулин между спектаклями обретался в ларьке в подземном переходе у станции метро «Сухаревская». Заслуженный и народный артист РСФСР торговал водкой, пивом и сигаретами. Работы он не стыдился: честный труд не позорен. Хуже всего было на душе. Большинство друзей и коллег ушли из жизни, пожар в Театре сатиры уничтожил гримерку Мишулина, его личные вещи и памятные фотографии. Здоровье тоже не радовало: сказывались прежние травмы, начались серьезные проблемы с сердцем. Пришлось лечь на операцию — аортокоронарное шунтирование. Все прошло успешно, однако через несколько дней начались осложнения: отказали легкие и почки. Спартак Мишулин скончался 17 июля 2005 года на 79-м году жизни. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище.

Фото: Спартак Мишулин (справа) и Анатолий Кузнецов на 19-м Муждународном фестивале фильмов для детей и юношества, 2002 год. Галина Кмит / РИА «Новости»