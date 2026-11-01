Сегодня 15:30 Горячие новинки ноября: календарь самых ожидаемых сериалов Тренды

Культура

Сериалы

Кино

В ноябре 2026 года на экраны выйдет несколько заметных премьер, наполненных древними тайнами и магическими знаками, мистикой, приключениями и историей успеха. 360.ru собрал топ-5 самых интересных картин.

«Величайший» Дата премьеры: 4 ноября 2026 года.

Платформа: Amazon Prime Video.

Жанр: биографическая драма.

В главных ролях: Джаален Бест, Рико Э. Андерсон, Брэндон Макнайт. Лента покажет историю жизни Мухаммеда Али — от юности (Кассиус Клей) до статуса трехкратного чемпиона мира в тяжелом весе. Сериал продемонстрирует не только спортивные победы, но и откровенно расскажет о личной жизни: отношениях в семье и испытаниях за пределами ринга. Проект получил официальное одобрение семьи боксера — в частности, поддержку вдовы Али Лонни. Это первая игровая многосерийная история о спортсмене, созданная с его близкими.

«Улей» Дата премьеры: 5 ноября 2026 года.

Платформа: Amediateka.

Жанр: герметичный детектив с элементами мистики и фольклора.

В главных ролях: Агриппина Стеклова, Павел Ворожцов, Ксения и Полина Кутеповы, Илья Любимов, Вера Строкова. Труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву на фестиваль со спектаклем «Улей» (по мотивам эрзянского фольклора). Прямо на открытии погибает исполнитель главной роли — он срывается с высоты. Режиссер решает не отменять премьеру и продолжает репетиции. Следователь считает случившееся несчастным случаем, но монтировщик и актриса начинают собственное расследование: было ли это убийство или нечто мистическое. Театр превращается в замкнутое пространство, где у каждого есть свои тайны. В основу сценария легли эрзянские сказы, а в музыкальном оформлении использовались композиции саранского ансамбля «Торама».

«Очарованные» Дата премьеры: 14 ноября 2026 года.

Платформа: «Кинопоиск».

Жанр: приключенческое фэнтези.

В главных ролях: Таисья Калинина, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев, Елена Подкаминская, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Яна Сексте. Действие разворачивается в тихом городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре — сестры-двойняшки: Злата (Даяна Гудз) и Марья (Таисья Калинина). Злата, как старшая, наследует от матери роль хранительницы границы между мирами людей и теней. Марья же не хочет жить по чужим правилам и мечтает о простой человеческой жизни. Все меняется, когда Марья, желая выиграть спор, открывает портал в мир теней. Пытаясь исправить ошибку, Злата погибает. У Марьи остается девять дней, чтобы найти живую воду и спасти сестру. Создатели совместили эстетику XX века с жанровой смесью драмы, детектива и роуд-муви.

«Тайный город» Дата премьеры: 23 ноября 2026 года.

«Кинопоиск».

Жанр: городское фэнтези, детектив.

В главных ролях: Олег Савостюк, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Алексей Гуськов, Лео Канделаки. В современной Варшаве начинают происходить странные события, которые можно объяснить только существованием параллельного слоя города — его «темной стороны», где живут существа из славянских легенд. Главная героиня, журналистка, пытается раскрыть серию загадочных исчезновений и случайно узнает, что ее семья связана с этим миром. Сериал сочетает в себе мрачную атмосферу, переплетение городской среды с фольклором и отсылки к польской мифологии.

«Раскопки» Дата премьеры: 23 ноября 2026.

Павлин.

Жанр: исторический триллер, драма.

В главных ролях: Эми Полер, Хью Лори, Джеральдин Вишванатан, Антония Томас, Фина Страцца. Археологическая экспедиция на территории Польши находит захоронение, которое может перевернуть представления о ранней истории региона. Но вместе с открытиями команда сталкивается с угрозами: кто‑то не хочет, чтобы правда стала известна. По мере продвижения раскопок вскрываются и современные конфликты — борьба за землю, политика и старые семейные тайны. Здесь археологический детектив сочетается с социальной драмой. Зрителя зацепит напряженный сюжет и реалистичные детали полевой работы.