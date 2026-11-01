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    Горячие новинки ноября: календарь самых ожидаемых сериалов

    В ноябре 2026 года на экраны выйдет несколько заметных премьер, наполненных древними тайнами и магическими знаками, мистикой, приключениями и историей успеха. 360.ru собрал топ-5 самых интересных картин.

    «Величайший»

    Лента покажет историю жизни Мухаммеда Али — от юности (Кассиус Клей) до статуса трехкратного чемпиона мира в тяжелом весе. Сериал продемонстрирует не только спортивные победы, но и откровенно расскажет о личной жизни: отношениях в семье и испытаниях за пределами ринга.

    Проект получил официальное одобрение семьи боксера — в частности, поддержку вдовы Али Лонни. Это первая игровая многосерийная история о спортсмене, созданная с его близкими.

    «Улей»

    Труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву на фестиваль со спектаклем «Улей» (по мотивам эрзянского фольклора). Прямо на открытии погибает исполнитель главной роли — он срывается с высоты.

    Режиссер решает не отменять премьеру и продолжает репетиции. Следователь считает случившееся несчастным случаем, но монтировщик и актриса начинают собственное расследование: было ли это убийство или нечто мистическое. Театр превращается в замкнутое пространство, где у каждого есть свои тайны.

    В основу сценария легли эрзянские сказы, а в музыкальном оформлении использовались композиции саранского ансамбля «Торама».

    «Очарованные»

    Действие разворачивается в тихом городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре — сестры-двойняшки: Злата (Даяна Гудз) и Марья (Таисья Калинина). Злата, как старшая, наследует от матери роль хранительницы границы между мирами людей и теней.

    Марья же не хочет жить по чужим правилам и мечтает о простой человеческой жизни. Все меняется, когда Марья, желая выиграть спор, открывает портал в мир теней. Пытаясь исправить ошибку, Злата погибает. У Марьи остается девять дней, чтобы найти живую воду и спасти сестру.

    Создатели совместили эстетику XX века с жанровой смесью драмы, детектива и роуд-муви.

    «Тайный город»

    В современной Варшаве начинают происходить странные события, которые можно объяснить только существованием параллельного слоя города — его «темной стороны», где живут существа из славянских легенд. Главная героиня, журналистка, пытается раскрыть серию загадочных исчезновений и случайно узнает, что ее семья связана с этим миром.

    Сериал сочетает в себе мрачную атмосферу, переплетение городской среды с фольклором и отсылки к польской мифологии.

    «Раскопки»

    Археологическая экспедиция на территории Польши находит захоронение, которое может перевернуть представления о ранней истории региона. Но вместе с открытиями команда сталкивается с угрозами: кто‑то не хочет, чтобы правда стала известна. По мере продвижения раскопок вскрываются и современные конфликты — борьба за землю, политика и старые семейные тайны.

    Здесь археологический детектив сочетается с социальной драмой. Зрителя зацепит напряженный сюжет и реалистичные детали полевой работы.

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