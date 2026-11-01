Горячие новинки ноября: календарь самых ожидаемых сериалов
В ноябре 2026 года на экраны выйдет несколько заметных премьер, наполненных древними тайнами и магическими знаками, мистикой, приключениями и историей успеха. 360.ru собрал топ-5 самых интересных картин.
«Величайший»
- Дата премьеры: 4 ноября 2026 года.
- Платформа: Amazon Prime Video.
- Жанр: биографическая драма.
- В главных ролях: Джаален Бест, Рико Э. Андерсон, Брэндон Макнайт.
Лента покажет историю жизни Мухаммеда Али — от юности (Кассиус Клей) до статуса трехкратного чемпиона мира в тяжелом весе. Сериал продемонстрирует не только спортивные победы, но и откровенно расскажет о личной жизни: отношениях в семье и испытаниях за пределами ринга.
Проект получил официальное одобрение семьи боксера — в частности, поддержку вдовы Али Лонни. Это первая игровая многосерийная история о спортсмене, созданная с его близкими.
«Улей»
- Дата премьеры: 5 ноября 2026 года.
- Платформа: Amediateka.
- Жанр: герметичный детектив с элементами мистики и фольклора.
- В главных ролях: Агриппина Стеклова, Павел Ворожцов, Ксения и Полина Кутеповы, Илья Любимов, Вера Строкова.
Труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву на фестиваль со спектаклем «Улей» (по мотивам эрзянского фольклора). Прямо на открытии погибает исполнитель главной роли — он срывается с высоты.
Режиссер решает не отменять премьеру и продолжает репетиции. Следователь считает случившееся несчастным случаем, но монтировщик и актриса начинают собственное расследование: было ли это убийство или нечто мистическое. Театр превращается в замкнутое пространство, где у каждого есть свои тайны.
В основу сценария легли эрзянские сказы, а в музыкальном оформлении использовались композиции саранского ансамбля «Торама».
«Очарованные»
- Дата премьеры: 14 ноября 2026 года.
- Платформа: «Кинопоиск».
- Жанр: приключенческое фэнтези.
- В главных ролях: Таисья Калинина, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев, Елена Подкаминская, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Яна Сексте.
Действие разворачивается в тихом городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре — сестры-двойняшки: Злата (Даяна Гудз) и Марья (Таисья Калинина). Злата, как старшая, наследует от матери роль хранительницы границы между мирами людей и теней.
Марья же не хочет жить по чужим правилам и мечтает о простой человеческой жизни. Все меняется, когда Марья, желая выиграть спор, открывает портал в мир теней. Пытаясь исправить ошибку, Злата погибает. У Марьи остается девять дней, чтобы найти живую воду и спасти сестру.
Создатели совместили эстетику XX века с жанровой смесью драмы, детектива и роуд-муви.
«Тайный город»
- Дата премьеры: 23 ноября 2026 года.
- «Кинопоиск».
- Жанр: городское фэнтези, детектив.
- В главных ролях: Олег Савостюк, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Алексей Гуськов, Лео Канделаки.
В современной Варшаве начинают происходить странные события, которые можно объяснить только существованием параллельного слоя города — его «темной стороны», где живут существа из славянских легенд. Главная героиня, журналистка, пытается раскрыть серию загадочных исчезновений и случайно узнает, что ее семья связана с этим миром.
Сериал сочетает в себе мрачную атмосферу, переплетение городской среды с фольклором и отсылки к польской мифологии.
«Раскопки»
- Дата премьеры: 23 ноября 2026.
- Павлин.
- Жанр: исторический триллер, драма.
- В главных ролях: Эми Полер, Хью Лори, Джеральдин Вишванатан, Антония Томас, Фина Страцца.
Археологическая экспедиция на территории Польши находит захоронение, которое может перевернуть представления о ранней истории региона. Но вместе с открытиями команда сталкивается с угрозами: кто‑то не хочет, чтобы правда стала известна. По мере продвижения раскопок вскрываются и современные конфликты — борьба за землю, политика и старые семейные тайны.
Здесь археологический детектив сочетается с социальной драмой. Зрителя зацепит напряженный сюжет и реалистичные детали полевой работы.