Кукольный мультик рядом с копеечным хоррором: топ фильмов-2026 от Rotten Tomatoes

Рейтинг Rotten Tomatoes возглавил кукольный мультфильм «Ведьмин лес» от анимационной студии Laika, которая подарила миру «Коралину в Стране кошмаров»: предварительный топ лучших вышедших в США фильмов опубликовал Forbes. Какие работы внесли в выборку и почему, разбирался 360.ru.

Что такое рейтинг Rotten Tomatoes Сайт Rotten Tomatoes — платформа, которая подсчитывает положительные и отрицательные оценки и рецензии от кинокритиков и обычных зрителей и на основании этого составляет рейтинги фильмов, сериалов, телешоу в кинотеатрах, на ТВ или стримингах.

Интересно Название сервиса переводится как «Гнилые помидоры» — ими в прежние времена забрасывали плохих актеров в театрах.

Какие фильмы Rotten Tomatoes считает лучшими До конца 2026 года еще два месяца, однако сервис уже составил предварительный рейтинг самых топовых картин, которые вышли или выйдут в США в этом году. Список опубликовал Forbes. «Ведьмин лес»; «Увидеть все»; «Живая ярость»; «Обитель зла»; «Следствие ведут овечки»; «Проект „Конец света“»; «Плетеный муж»; «Одиссея»; «Прыгуны»; «Обсессия»; «История игрушек — 5»; «Человек-паук: Новый день».

О чем лучшие фильмы 2026 года по версии Rotten Tomatoes «Ведьмин лес» Возглавивший рейтинг кукольный мультфильм вобрал в себя кинематографическое искусство и ручную технику. Маленького брата главной героини уносят птицы. Чтобы спасти его, она отправляется в волшебный лес, наполненный заколдованными существами, очарованными странниками и грозными противниками. В команде озвучки есть громкие имена, такие как Кэри Маллиган и Махершала Али. Первая блистала в «Великом Гэтсби» и «Девушке, подающей надежды». Второй запомнился по ролям в «Зеленой книге» и «Лунном свете». Правда, пока в кино это далеко не самый популярный фильм: при вложенных 100 миллионах долларов он собрал всего 12 миллионов. В России картина выйдет на большие экраны 3 декабря.

«Увидеть все» Документальный фильм об Элизабет Холмс, той самой, которая обвела весь мир вокруг пальца. В 2003 году 19-летняя девушка бросила Стэнфорд и основала компанию Theranos. Она утверждала, что создала революционную технологию, позволяющую проводить сотни медицинских анализов очень дешево и всего по одной капле крови, однако это оказалось обманом. В ее дело вложили миллиарды долларов, пока корпорация использовала технику конкурентов и штамповала неверные результаты. Правда о «втором Джобсе в женском обличии» вышла наружу в 2025-м, а 2022 году Холмс признали виновной в мошенничестве и приготовили к 11 годам и трем месяцам тюрьмы. Фильм покажет историю Элизабет ее глазами. Критики прочат документалке успех на премии «Оскар» впервые в истории документального кино. В России картина появится в прокате 19 ноября.

«Обитель зла» Фильм 2026 года режиссера Зака Креггера, подарившего миру «Оружие» и «Варвара», который создал свою интерпретацию знаменитой франшизы. Курьер Брайан — его сыграл Остин Абрамс — доставляет важные медицинские грузы по знакомому фанатам этой вселенной городу Раккун-Сити. Однажды он соглашается на двойную плату, чтобы отвезти посылку в зону отчуждения с зомби, и попадает в настоящую гонку за выживание. В России фильм в прокате с 1 октября. «Живая ярость» Азиатский боевик о мужчине по имени Вэй, который пытается спасти свою дочь из лап преступной группировки. К нему присоединяется Навин — журналист, чья жена также бесследно исчезла. Герои, движимые яростью, безжалостно сражаются с бандитами за любимых. Бюджет фильма составляет всего 20 миллионов долларов — копейки в масштабах голливудской индустрии. В прокате он окупил себя дважды. В России ленту показали в июле, сейчас она доступна в интернете.

«Следствие ведут овечки» Семейная комедия с элементами анимации и детектива с Хью Джекманом в главной роли. Он сыграет пастуха, который читал своим овцам детективы в полной уверенности, что животные не понимают ни слова. Однако когда мужчину находят мертвым, именно его подопечные берутся расследовать, кто виновен в гибели работника фермы. В команду озвучки вошли Николас Браун, Николас Галицин, Эмма Томпсон, Бэлла Рамзи. В России фильм вышел еще летом. Сейчас его можно посмотреть в интернете.

«Проект „Конец света“» Ннаучно-фантастический фильм с Райаном Гослингом. В основу картины лег роман Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». Кинолента расскажет об учителе средней школы, который однажды проснулся на борту космического корабля. Мужчина не помнит, как там оказался и зачем, и пытается это выяснить. Картина стала четвертым кассовым фильмом этого года, собрав почти 700 миллионов долларов. В России лента вышла в марте, а сегодня доступна в Сети.

«Прыгуны» Полнометражный мультфильм от Disney и Pixar расскажет, как ученые сумели перенести человеческое сознание в роботизированных, но очень реалистичных животных, что позволило людям общаться со своими питомцами. Фильм в России показали в марте, сегодня он доступен в Сети. «Плетеный муж» Сатирическая фэнтези-комедия о женщине, которая заказала у местного мастера мужа, сделанного из ивовых прутьев. Главные роли в картине исполнили Оливия Колман и Александр Скарсгард. В фильме снялись также Питер Динклэйдж и Элизабет Дебики. Сказку для взрослых в России покажут в кинотеатрах 5 ноября.

«История игрушек — 5» Продолжение популярной франшизы от Disney и Pixar расскажет о противостоянии игрушечных персонажей Лилипаду — новому планшету, который все чаще отнимает внимание девочки Бонни. В команду озвучки вошли Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Грета Ли. Саундтрек к мультику записала Тейлор Свифт. Фильм в России вышел в прокат летом. «Обсессия» Малобюджетный хоррор, вышедший на стыке 2025–2026 годов, расскажет историю парня, который по уши и безответно влюблен в подругу. Однажды герой натыкается на волшебную палочку и делает так, чтобы девушка тоже полюбила его. Однако ответные чувства быстро превращаются в одержимость. «Обсессия» стала кассовой сенсацией: при бюджете в 750 тысяч (!) долларов фильм собрал 403 миллиона в американской валюте.

Лучшие фильмы 2026 года — мнение кинокритика По словам кинокритика Евгения Попова, предварительный список Rotten Tomatoes выглядит довольно разнообразно: это и мультики, и хорроры, и даже документалки. «Особняком стоит фильм „Увидеть все“. В этом рейтинге это единственная радикальная картина на стыке документального и игрового кино. И удивительно, что в Россию ее привезут абсолютно легально», — отметил он в беседе с 360.ru. Попов пока не смотрел «Ведьмин лес», так как в России он еще не вышел, однако признал, что история в сюжете абсолютно невероятная и отлично работает в паре с анимацией.

Люди устали от однотипного контента, а тут что-то такое, чего они еще не видели. Мы привыкли к определенной анимации, а тут совершенно другое. Евгений Попов

Попадание в топ таких хайповых картин, как новый «Человек-Паук», «Одиссея» Нолана или продолжение «Истории игрушек» (у последнего практически нет ограничений по возрастному цензу), объясняется тем, что на Rotten Tomatoes собирают не только оценки кинокритиков, но и обычных зрителей. По этой причине их рейтинг чуть ниже, но все равно высокий, хотя эти киноленты, по сути, не предлагают людям ничего нового.

«Еще одна звезда рейтинга, безусловно, „Обсессия“. Фильм, снятый за очень маленькие деньги, высоко оценили. И разница с бюджетом того же „Человека-паука“ колоссальная. Если же говорить про „Одиссею“, которая даже в первую пятерку не вошла, то это все же современное прочтение оригинального произведения, и часть людей представляли поэму иначе, особенно литературоцентричные, которые ревностно относятся к кастингу и художественным и смысловым решениям», — отметил Попов. По его мнению, через несколько месяцев начнутся кинопремии, которые покажут совсем другие фильмы. Лично для Попова лучшим фильмом 2026 года, помимо «Обсессии», станет российская картина «Ваня», которая выйдет в кинотеатрах через месяц. «Это история взросления мальчика Ивана, который ищет отца. Одну из главных ролей сыграл Юра Борисов. Мне кажется, это абсолютно блестящий фильм», — отметил эксперт.

Интересно Речь идет о режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой. В центре сюжета — 12-летний мальчик Ваня, который живет в деревне с матерью и никогда не видел отца. Когда он решает отправиться на его поиски, в деревне появляется загадочный персонаж по прозвищу Немец — его сыграет Юра Борисов, который будет говорить в фильме только на немецком языке.

Еще один фильм, который выделил Попов, «Хитрый койот» — семейная кинолента франшизы Looney Tunes, которую эксперт искренне посоветовал посмотреть всем.