Почти 158 тысяч нижегородских детей отдохнули в лагерях летом 2026 года

В Нижегородской области подвели итоги летней оздоровительной кампании: почти 158 тысяч детей провели каникулы в лагерях и на площадках отдыха, сообщает Pravda-nn.ru .

В регионе работали более 1,1 тысячи организаций детского отдыха. Около 139 тысяч ребят отдыхали в области, еще 19 тысяч — за ее пределами.

Организаторы провели около 800 профильных смен для 55 тысяч детей. Популярностью пользовались программы «Орлята России» и «Движения Первых». Более 350 смен посвятили межкультурному общению.

Для подростков на профилактическом учете провели 19 специальных смен с 2,2 тысячи участников. Отдых также организовали для 4,5 тысячи детей из семей участников специальной военной операции.

В 1009 организациях создали доступную среду. Более 32 тысяч детей с ограничениями по здоровью и без них участвовали в 350 инклюзивных сменах.

За лето состоялось более 1,7 тысячи туристических мероприятий. В походах участвовали 29,5 тысячи детей, на экскурсиях побывали более 57 тысяч.

В городах работали 654 дворовые площадки для 36 тысяч детей и более 2,5 тысячи кружков и секций для 66,5 тысячи участников. Более 15 тысяч подростков официально устроились на временную работу.