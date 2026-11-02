Кулинарная акция ко Дню народного единства объединила десятки регионов России

В России второй год подряд проходит акция «Пирог на четвертое», приуроченная ко Дню народного единства. Ее участникам предлагают приготовить или купить пирог и угостить родных, друзей, соседей или тех, кто нуждается в поддержке. О развитии инициативы рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

Проект появился в сообществе «Мастерской новых медиа». По словам ее руководителя Михаила Канавцева, главная идея заключается в создании простой традиции, способной объединять людей. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева также отметила значение взаимопомощи и внимания к близким.

«Мы понимаем, как важны сплоченность, взаимопомощь и внимание друг к другу. Эта инициатива — еще один повод собраться вместе, провести время с близкими и подарить друг другу тепло и заботу. Именно из таких простых искренних встреч и складывается чувство и единство сопричастности», — подчеркнула она.

К акции уже присоединились десятки региональных инициатив, в том числе в Курской, Нижегородской, Архангельской, Воронежской областях, Татарстане и Приморье. Участники проводят кулинарные мастер-классы, фестивали и флешмобы, а волонтеры доставляют угощения военнослужащим и жителям приграничных территорий.

В Курской области предложили отдельную инициативу «Пирог на четвертое для бабушки», посвященную заботе о старшем поколении. В Нижегородской области к проекту подключились промышленные предприятия, а один из мастер-классов проведет ветеран СВО, открывший собственное гастрономическое пространство.

Организаторы рассчитывают, что совместное приготовление и вручение пирогов станет ежегодной семейной традицией. Присоединиться может любой желающий: достаточно поделиться угощением и при желании опубликовать историю участия в соцсетях с хештегом #ПирогНаЧетвертое.

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