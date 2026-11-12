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    Медведь Гром из Московского зоопарка проходит зажировку по плану

    Фото: РИА «Новости»

    Бурый медведь Гром из Московского зоопарка интенсивно готовится к зимней спячке — много ест и набирает вес. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.

    «Наш Гром тоже не отстает от зажировочного тренда. Медведь много ест и набирает вес к зимней спячке. <…> В разных местах медведи спят зимой от 2,5 до шести месяцев», — отметили в сообщении.

    Зимний сон в берлоге — это характерная особенность бурых медведей. Животные спят поодиночке, только самки с детенышами-сеголетками укладываются на зимовку вместе с медвежатами. Если зверя потревожить, он проснется. В теплых краях при хорошем урожае медведи могут не залегать на зимовку, а лишь погружаются в сон на несколько холодных дней.

    На Камчатке медведь разодрал и съел неосторожного охотника, который пошел устанавливать ловушки на соболя и забыл взять ружье. Сторож турбазы ранее видел медведя неподалеку, но пошел в лес без собак и оружия, что и привело к трагедии.

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