В Архангельске мужчина «ожил» по пути в морг

В Архангельске признанный умершим мужчина начал дышать по дороге в морг

В Архангельске реанимационная бригада больше часа оказывала помощь пациенту с инфарктом, после чего медики констатировали его смерть. По дороге в морг мужчина неожиданно задышал, сообщили РИА «Новости» в Минздраве Архангельской области.

Пациента экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу, где он получил интенсивную терапию.

«Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Минздрав начал служебную проверку соблюдения правил оказания медицинской помощи. Региональное управление Следственного комитета также проверит возможное нарушение прав пациента.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что белые полоски на ногтях могут рассказать о перенесенном инфаркте и помочь определить, когда он произошел.