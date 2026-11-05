Садовод Олейник назвала мифом воскрешение погибших орхидей «волшебным поливом»

Погибшую орхидею невозможно реанимировать поливом с янтарной кислотой или лимонной водой. Об этом 360.ru рассказала председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Крым Татьяна Олейник.

В Сети нередко советуют использовать специальные растворы для быстрого восстановления увядающих орхидей. По словам эксперта, подобные вещества способны лишь поддержать живое или испытывающее стресс растение, а обещания восстановить мертвый цветок являются рекламным ходом.

«Если орхидея не до конца она умерла — это другой вопрос, или если стрессует. „ Волшебный полив» может простимулировать и поддержать. Если мы говорим про янтарную кислоту или кислую лимонную воду, это может только поддержать живое растение, воскресить его никакой полив не сможет. Это однозначно преувеличение и рекламный ход», — подчеркнула специалист.

Подробно об уходе за орхидеями читайте в нашем материале.