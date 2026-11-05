Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов

Основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщили в телеграм-канале команды.

«Одна из любимых его фраз: „Не надо бояться, что жизнь кончится, надо бояться, что она не начнется“» — отметили в телеграм-канале.

О времени и месте прощания с Александром сообщат позже.

Основатель бренда родился в 1968 году в Салехарде. В 1992 году окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина. В 1995 он основал компанию «Руян», в 2002 создал «Экспедицию», под которой работают магазин товаров для туризма, порт-курорт в Подмосковье и ресторан, расположенный в центре столицы.

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