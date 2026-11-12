Сегодня 07:00 Секрет фермы. Почему американцы морщатся от российского молока? Диетолог Соломатина: вкус молока зависит от условий выращивания коров и климата Эксклюзив

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В соцсетях вирусятся ролики, где американцы пробуют российскую еду и напитки. Больше всего недоумения у них вызывает молоко. 360.ru выяснил возможные причины.

Блины, селедка под шубой, борщ, зефир, квас, маринованные помидоры — эта еда привычна для любого русского человека. Однако для иностранцев она в диковинку. В Сети набирают популярность ролики, где жители США пробуют и обсуждают отечественные блюда. Некоторые признаются, что квас кажется им «похожим на сливовый сок», другие не в восторге от текстуры салатов, третьи заявили, что еда «непривычно мягкая и липкая».

Что касается молока, американцы нередко морщатся и говорят, что даже не понимают, «что не так». Выходит, вкус этого продукта в разных странах различается. Почему?

От чего зависит вкус молока

Факторов множество — от образа жизни коров до технологии термической обработки молока. «Коровы дают молоко в соответствии с тем, как их выращивают, чем кормят, находятся ли они на свободном выпасе. Играют роли и их порода, и климатические условия. Раньше даже зимнее и летнее молоко очень различались», — обратила внимание в беседе с 360.ru диетолог Елена Соломатина. В России распространены породы коров, адаптированные к холодам. У них молоко жирнее (3,5–4,5%) и, соответственно, питательнее, обладает насыщенным вкусом. В США преобладает голштинская порода. Средняя жирность производимого им молока ниже — до 3,8%. Правда, американцы разводят и джерсейскую породу, молоко которой считается одним из жирнейших в мире (до 5,2%). Из него в основном делают масло и сыр.

Вкус еще зависит и от того, какую обработку прошел продукт. Это может быть стерилизация, пастеризация или ультрапастеризация. При стерилизации молоко нагревают до температуры чуть выше 100 градусов и выдерживают в ней 20 минут. Как правило, оно приобретает характерный привкус кипячения, который так не любят дети. При этом оно стерильно — в нем нет бактерий — и при соблюдении условий может храниться полгода. При пастеризации температура продукта доводится до 60–70 градусов, что убивает вредоносные бактерии. Полезные характеристики сохраняются. Но бактериальная микрофлора в таком молоке все равно есть, так что оно хранится максимум 10 суток.

Интересно В России в структуре повседневного потребления лидирует пастеризованное молоко.

При ультрапастеризации температура быстро достигает 150 градусов, а потом молоко подвергают мгновенному охлаждению. Патогенные бактерии, вызывающие его порчу, уничтожаются, а полезные вещества не разрушаются. Этот метод термообработки слегка карамелизирует молочный сахар, что тоже влияет на вкус продукта. «Ультрапастеризованное молоко хорошо тем, что может долго храниться, но для нормального питания лучше покупать пастеризованное», — рассудила диетолог. По ее словам, американцы потребляют в основном ультрапастеризованный продукт. Правда, в США это опровергают: американский Минсельхоз сообщает, что больше 90% рынка в стране занимает обычное пастеризованное молоко. Ультрапастеризацию массово используют лишь в отдельных штатах, например, в Калифорнии и Висконсине.

Возможно, американцы, привыкшие к пастеризованному молоку, попробовали в России ультрапастеризованное. Оно могло показаться им неестественно сладким.

Все дело в привычке?

Некоторые вкусы кажутся нам странными просто потому, что мы к ним не привыкли или отвыкли от них. Раньше, когда значительная часть населения России жила в сельской местности, парное молоко пили постоянно, и оно казалось людям вкусным. Сейчас основная масса горожан, покупающих молоко в супермаркетах, посчитают вкус парного по крайней мере необычным.

Иногда должно пройти какое-то время для адаптации к продукту. Тогда он будет лучше усваиваться, и его вкус, по субъективному ощущению, улучшится. Елена Соломатина диетолог, нутрициолог

В случае с иностранцами, пробующими российские продукты, также важно, где вырос и к чему привык каждый конкретный человек. В США живут представители разных национальностей, и это тоже важный фактор. «У индусов молоко в основном натуральное: у них коровы на вольном выпасе, чистые, ухоженные. А американцы из Азии практически не пьют молоко», — подчеркнула Соломатина. Она пояснила, что в Азии нет коров на вольном выпасе, и молоко там в основном порошковое — оно не плохое, но отличается по вкусу от того, которое пьют те же этнические индусы.

Что еще влияет на восприятие вкуса молока

Есть люди с генетической непереносимостью лактозы. В этом случае организм может «запомнить» дискомфорт, и, в следующий раз попробовав этот продукт, человек сочтет его невкусным. Это защитный механизм. То же самое может произойти, если еда или напиток качественные, но непривычные для потребителя, и у него возник дискомфорт в кишечнике. Организм не отличит это от отравления и сформирует условное вкусовое отвращение.

Некоторые исследования показывают, что взрослым людям лучше не пить молоко, поскольку у большинства из них лактазная недостаточность — в кишечнике вырабатывается мало фермента лактазы, без которого не расщепляется молочный сахар и начинается брожение. Однако, по словам собеседницы 360.ru, и тут многое зависит от привычки. «Эти исследования — в большей степени из Азии. Там процентов у 90 населения лактазная недостаточность: у них другое питание. А в Прибалтике, например, где развито животноводство, жители пьют молоко, как и их предки, и оно им кажется вкусным и хорошо усваивается», — резюмировала Соломатина. Словом, то, что американцам не нравится российское молоко, больше говорит об их привычках, чем о качестве продукта.