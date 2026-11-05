Фейк: выплаты семьям погибших бойцов прекратили в Курской области

Семьи погибших военных из Курской области не получили положенных выплат. Такую информацию распространили несколько анонимных телеграм-каналов, сопроводив свое сообщение призывом к публичной акции у здания региональной администрации региона. Для дополнительной аргументации авторы вброса использовали сгенерированные нейросетью изображения с очередями.

Фейк

В тексте говорится, что некоторые из жителей не могут получить обещанные деньги уже четвертый месяц. Также посты проиллюстрированы снимками очередей.

Жители Курской области встали в очереди к военкоматам и отделению фонда «Защитники Отечества», чтобы добиться выплат за погибших родственников. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов , которые привели сообщения, якобы от жителей региона.

Правда

Основной для опубликованных кадров стали фотографии из сервиса Яндекс-Карты, на которых нейросеть пририсовала стоящих в очереди людей. Кроме того, авторы вброса ошиблись и взяли снимок здания, стоящего рядом с курским отделением фонда «Защитники Отечества». На табличке указан дом 45 вместо 4Б.

Сведения о прекращении работы курского филиала фонда также не соответствуют действительности. Государственное юридическое бюро Курской области регулярно проводит бесплатные консультации для участников специальной военной операции и членов их семей в здании фонда. В последнем графике приема фигурировали даты 2, 3, 5 и 6 ноября 2026 года.

Среди вопросов, по которым гражданам оказывается помощь, отдельно обозначены задержки страховых выплат, оформление документов и обжалование отказов в назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Более того, 3 ноября курский филиал фонда «Защитники Отечества» объявил о личном приеме граждан руководителем организации Татьяной Банниковой. Он прошел в четверг, 5 ноября с 10:00 до 12:00.

При этом ни одного официального сообщения о прекращении выплат семьям погибших в опубликованных телеграм-каналами постах нет. Подобные материалы направлены на то, чтобы внушить гражданам, что их семьи лишили государственной поддержки.

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