Сегодня 06:00 «Волшебный полив» для орхидеи: миф или рабочий способ? Что реально оживляет цветок Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Болезни

Цветы

Сад и огород

Если орхидея выглядит увядшей, это не всегда означает, что растение погибло. Правильный уход за цветком поможет запустить восстановление, но результат зависит от состояния орхидеи. Как продлить ей жизнь — в материале 360.ru.

«Волшебный полив» для воскрешения орхидей Если орхидея погибла, реанимировать ее никак не получится, рассказала 360.ru председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Крым Татьяна Олейник. «Если орхидея не до конца она умерла — это другой вопрос, или если стрессует. „ Волшебный полив» может простимулировать и поддержать. Если мы говорим про янтарную кислоту или кислую лимонную воду, это может только поддержать живое растение, воскресить его никакой полив не сможет. Это однозначно преувеличение и рекламный ход», — подчеркнула эксперт.

Почему опасно замачивание орхидеи Некоторые советуют замачивать орхидею в воде с янтарной кислотой или стимуляторами, однако такой способ может навредить. «Любое замачивание, тем более орхидеи, это не очень хорошо, потому что излишняя влага — это предпосылки для гнили. Если ткань мертвая или уже где-то пошла гнить, замачивать ее бесполезно.Ее сначала в любом случае надо пролечить», — рассказала Олейник. Если при замачивании влага остается в пазухах листьев — это дополнительный стимул для болезни.

Поэтому ни в коем случае это делать нельзя, и если делают, надо промокнуть пазухи листьев (они достаточно глубокие), чтобы там все было сухо.

Замачивание в янтарной или лимонной кислоте выступает лишь в роли помощника для стимулирования живого растения.

Фото: Медиасток.рф

Как отличить мертвую орхидею от живой Основание живой орхидеи будет плотным и зеленоватым, мокнущая ткань с неприятным запахом свидетельствует о гниении.

Светлая, зеленоватая, плотная на ощупь — это живая ткань. Если мокнущая, темно-коричневая, мягкая запах гнилостный, специфический, проваливаются руки, неплотная — скорее всего, уже мертвая.

Корень тоже должен быть упругим. «А если корень мертвый — опять же, запах гнилостный, — раз. Во-вторых, он полый, как трубочка», — отметила садовод.

Фото: Медиасток.рф

Что действительно эффективно для оживления орхидеи Самое важное для орхидеи — среда, в которой она растет.

Орхидея — цветок, который любит тепло и свет, но не яркие солнечные лучи. Утреннее солнышко допускается, но дневное не допускается, потому что могут быть ожоги. Холод и сквозняки тоже не допускаются. Орхидеи любят тепло, умеренную влажность.

Полив должен быть правильным. Орхидеи поливают раз в 10—14 дней. «И лучше это делать с замачиванием горшка. Бывают у людей ошибки, когда они полностью в воду опускают горшок — так недопустимо. Надо поставить горшок примерно на две трети в воду, и вода должна быть отстоянная. Горшок постоит минут 15, и нужная влага будет уже дана цветку для питания. Поэтому перелив тоже не нужен», — подчеркнула Олейник. Важно следить за субстратом, в котором находится орхидея. «Хорошо использовать горшки прозрачные, потому что корни тоже участвуют в фотосинтезе, им это полезно. И видно, если загнивание или образовалась лишняя влага. Еще орхидеи любят проветривание — свежий воздух должен быть, но не сквозняк», — добавила эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Как простимулировать орхидею к росту Если у орхидеи появились почки, которые выглядят как чешуйки, их нужно стимулировать, а для этого немного изменить среду.

Но не очень глобально, потому что орхидея — консерватор. Можно поиграть немножко на температуру: дневная, ночная. Чуть снизить ночную, на 2—3—5 градусов. Потом можно немножко поиграть со светом — переставить ее, чтобы было посветлее, например.

Еще один хороший способ — обработка почек специальным гелем. «Этот гель с точки зрения химии простимулирует почки, чтобы они проснулись и пошли в рост», — отметила Олейник. Купленной в магазине орхидее важно дать адаптироваться, нельзя сразу пересаживать цветок в большой горшок. «Главное — субстрат, чтобы люди не сажали в обычную землю, потому что такое тоже бывает, а покупали специально для орхидей. Орхидеи бывают разные, очень-очень интересные. Но лучше начинайте с самых простых сортов, которые проще в уходе. Попробуйте, потренируйтесь, а потом купите себе необычную», — посоветовала специалист.