Выражение «сикс-севен» отнесли к междометиям

Популярный интернет-мем «сикс-севен» можно считать полноценным словом. Об этом в комментарии 360.ru заявил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) Валерий Ефремов.

Так он прокомментировал решение экспертов портала «Грамота.ру» о невключении популярного мема в шорт-лист акции «Слово года — 2026». Организаторы объяснили, что сочетание двух числительных не имеют лексического значения. Ефремов с этой позицией не согласился.

«Перед нами новомодное междометие, то есть такое же, как, например, в свое время мы заимствовали из английского языка междометие „вау“ или „упс“, или гораздо раньше „окей“, так вот и заимствовали сейчас „сикс-севен“», — заявил лингвист.

Ученый подчеркнул, что для междометия слово достаточно длинное, но в русском языке такое случалось и раньше.

Ефремов добавил, что организаторы акции могли исключить «сикс-севен» и по другим основаниям. Мем распространился еще в конце 2025 года, а к середине 2026-го практически вышел из употребления.

Какие слова эксперты портала «Грамота.ру» выбрали в качестве кандидатов на звание «Слово года — 2026», что они означают и как влияют на русский язык — в нашей статье.