Кремлевские куранты замолчат на 10 дней

Куранты Спасской башни остановят на 10 дней для техобслуживания

Кремлевские куранты временно прекратят работу из-за планового обслуживания часового механизма. Об этом сообщила Федеральная служба охраны .

«В связи с проведением регламентного обслуживания часового механизма 6 ноября 2026 года в 00:00 часов остановят куранты Спасской башни Московского Кремля», — отметили в ФСО.

Механизм часов занимает три верхних яруса башни и включает систему хода, боя и музыкальную часть.

Его масса без учета колоколов составляет 25 тонн, а конструкция насчитывает несколько тысяч деталей.

Предыдущий раз куранты останавливали для технических работ в 2020 году. По данным Главгосэкспертизы России, это самые старые часы в Европе.

В 2027 году специалисты отреставрируют Коломенский кремль. Там модернизируют Шатровую колокольню, Успенский собор, Воскресенскую и Тихвинскую крепости, стены и башни сооружения.