Дерево рухнуло на высоковольтные провода из-за снегопада в Самаре
В Самаре дерево под тяжестью снега упало на высоковольтные провода. Это вызвало сильные замыкания и пожар, сообщила местная жительница Ксения в беседе с 360.ru.
«Обстановка стабильная. Тем, у кого машина переобута, волноваться можно меньше. Остальным — в очередь на шиномонтаж!» — сказала она.
Пешеходам Ксения посоветовала смотреть наверх, потому что с крыш активно падает снег.
По ее словам, дороги в городе чистые, а на машинах скопилось примерно 15 сантиметров снега. Местная жительница также поделилась кадрами непогоды.
В администрации Самарской области объявили о введении оранжевого уровня погодной опасности в регионе. Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности.
Ночью 6 ноября ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, на востоке области — сильный снег и метель.
Ранее снегопад и сильный ветер накрыли Норильск.