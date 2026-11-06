Дерево рухнуло на высоковольтные провода из-за снегопада в Самаре

В Самаре дерево под тяжестью снега упало на высоковольтные провода. Это вызвало сильные замыкания и пожар, сообщила местная жительница Ксения в беседе с 360.ru.

«Обстановка стабильная. Тем, у кого машина переобута, волноваться можно меньше. Остальным — в очередь на шиномонтаж!» — сказала она.

Пешеходам Ксения посоветовала смотреть наверх, потому что с крыш активно падает снег.

По ее словам, дороги в городе чистые, а на машинах скопилось примерно 15 сантиметров снега. Местная жительница также поделилась кадрами непогоды.

В администрации Самарской области объявили о введении оранжевого уровня погодной опасности в регионе. Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности.

Ночью 6 ноября ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, на востоке области — сильный снег и метель.

Ранее снегопад и сильный ветер накрыли Норильск.