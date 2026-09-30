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    По 10 тысяч рублей ко Дню пожилых предложили платить пенсионерам в России

    Общественник Гриб предложил платить пенсионерам 10 тысяч рублей ко Дню пожилых

    Фото: РИА «Новости»

    Пенсионерам в России следует выплачивать не менее 10 тысяч рублей ко Дню пожилых людей. Такое предложение высказал в разговоре с РИА «Новости» заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

    С инициативой он выступил в преддверии Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября. По мнению Гриба, такая мера поддержки должна действовать ежегодно.

    Также Гриб предложил ввести дополнительные выплаты для граждан начиная с 70 лет. По его мнению, людям 70, 75, 80, 85, 90 и 100 лет стоит делать небольшие выплаты к юбилейным датам — как знак уважения государства к тем, кто долгие годы трудился на благо страны.

    Размер выплаты, по словам эксперта, должен зависеть от возраста: чем старше человек, тем больше сумма. При этом Гриб предложил учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также ордена и медали.

    Ранее в столичном департаменте труда и соцзащиты населения сообщили, что в Москве долгожители к своему столетию получат единоразовую выплату.

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