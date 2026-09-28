Посещение заброшенных каменоломен стало популярным хобби у зумеров

У молодежи появилось новое хобби — спускаться в заброшенные каменоломни. Видеозаписи , снятые на территории подземных объектов, все чаще стали появляться в TikTok.

В посещении каменоломен пользователей привлекает атмосфера тайны, тишины и экстрима. По данным Shot, любители таких прогулок создают чаты, где опытные диггеры проводят новичков на закрытые подземные объекты.

По информации канала, существуют любительские туристические клубы, специализирующиеся на сталкеринге заброшенных каменоломен. В сообществе диггеров принято отмечаться в журнале посещения, не пить спиртное и не брать с собой детей. В подземных коридорах легко потеряться и отстать от группы, также есть риск попасть под обвал или застрять в узком проходе.

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