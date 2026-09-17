Паломники к мощам святителя Спиридона смогут подать записки и заказать требы

Верующие, пришедшие поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя, могут заказать требы. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

На выходе из кафедрального соборного храма принимают сорокоусты и другие формы поминовения.

Организаторы отметили, что во время пребывания святыни Божественную литургию совершают в верхнем храме, и все записки немедленно передают на текущее богослужение.

Также перед храмом со стороны Волхонки можно подать записки на молитвенное поминовение в соборе святителя Спиридона на греческом острове Корфу. Там стоят палатки, в которых принимают только имена о здравии.

Накануне святыне поклонились 51,15 тысячи паломников. Последние верующие покинули храм около полуночи.