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    Паломники к мощам святителя Спиридона смогут подать записки и заказать требы

    Фото: РИА «Новости»

    Верующие, пришедшие поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя, могут заказать требы. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

    На выходе из кафедрального соборного храма принимают сорокоусты и другие формы поминовения.

    Организаторы отметили, что во время пребывания святыни Божественную литургию совершают в верхнем храме, и все записки немедленно передают на текущее богослужение.

    Также перед храмом со стороны Волхонки можно подать записки на молитвенное поминовение в соборе святителя Спиридона на греческом острове Корфу. Там стоят палатки, в которых принимают только имена о здравии.

    Накануне святыне поклонились 51,15 тысячи паломников. Последние верующие покинули храм около полуночи.