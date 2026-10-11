Песков рассказал, как Путин провел день рождения

Рядом с президентом Владимиром Путиным было совсем немного людей в его день рождения. Об этом рассказал ИС «Вести» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что сначала Путин провел почти десять международных телефонных разговоров. Только вечером его смогли поздравить родные, близкие и друзья.

Путину исполнилось 74 года 7 октября. Ранее Кремль опубликовал совместные фото президента и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера с празднования. Путин пригласил старого друга к себе домой, когда узнал, что он находится в Москве.

Президент подчеркивал, что его день рождения — это не национальный праздник. Он добавил, что отмечать его следует в кругу друзей и близких.

Одним из первых российского лидера поздравил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Он отметил, что с Путиным у него завязались крепкие дружественные отношения.