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    «Никто не приедет к нему и на поминки». Медведев высмеял возмущение Мерца

    Медведев: к потомку приспешников Гитлера Мерцу никто не приедет даже на поминки

    Фото: РИА «Новости»

    Канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился из-за визита бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера в гости к президенту России Владимиру Путину, но вот к нему самому никто не приедет даже на поминки. Таким мнением заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поделился в соцсети X.

    «Мерц, потомок приспешников Гитлера, возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что действующий канцлер поддерживает „Войну до последнего украинца“. Теперь никто никогда не приедет к нему ни на день рождения, ни на поминки», — написал он.

    Шредер ранее получил приглашение на день рождения Путина. Кремль опубликовал совместные фото друзей. Экс-канцер Германии находился в России с рабочим визитом. Лидер страны узнал об этом из прессы.

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