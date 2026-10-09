«Никто не приедет к нему и на поминки». Медведев высмеял возмущение Мерца

Медведев: к потомку приспешников Гитлера Мерцу никто не приедет даже на поминки

Канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился из-за визита бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера в гости к президенту России Владимиру Путину, но вот к нему самому никто не приедет даже на поминки. Таким мнением заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поделился в соцсети X .

«Мерц, потомок приспешников Гитлера, возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что действующий канцлер поддерживает „Войну до последнего украинца“. Теперь никто никогда не приедет к нему ни на день рождения, ни на поминки», — написал он.

Шредер ранее получил приглашение на день рождения Путина. Кремль опубликовал совместные фото друзей. Экс-канцер Германии находился в России с рабочим визитом. Лидер страны узнал об этом из прессы.