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    Жена Шредера опубликовала фото с мужем в куртках Globus с именами на русском

    Фото: РИА «Новости»

    Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера — Со-Ен Шредер-Ким — опубликовала в соцсетях фото, где они с мужем запечатлены в фирменных куртках торговой сети Globus, подписанных их именами на русском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».

    На фото экс-канцлер держал в руке большого игрушечного кота. На заднем фоне видны таблички, оформленные в цветах Globus и подвешенные к потолку. Супруга Шредера рассказала, что в одном из супермаркетов они с мужем заметили этого кота.

    «С очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», — призналась она.

    Немецкие подписчики Шредер-Ким пожелали ей хороших выходных и поблагодарили за то, что они провели время в Москве в атмосфере дипломатии и дружбы. Один из комментаторов отметил, что Германии повезло: у нее есть Шредер, который умеет заниматься дипломатией.

    Бывший канцлер ФРГ стал членом наблюдательного совета российского подразделения глобальной компании. Он прилетел в Москву с рабочим визитом, встретившись с сотрудниками сети гипермаркетов Globus. Президент России Владимир Путин, узнав о его прибытии, пригласил старого друга на день рождения.

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