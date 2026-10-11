Жена Шредера опубликовала фото с мужем в куртках Globus с именами на русском

Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера — Со-Ен Шредер-Ким — опубликовала в соцсетях фото, где они с мужем запечатлены в фирменных куртках торговой сети Globus, подписанных их именами на русском языке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На фото экс-канцлер держал в руке большого игрушечного кота. На заднем фоне видны таблички, оформленные в цветах Globus и подвешенные к потолку. Супруга Шредера рассказала, что в одном из супермаркетов они с мужем заметили этого кота.

«С очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», — призналась она.

Немецкие подписчики Шредер-Ким пожелали ей хороших выходных и поблагодарили за то, что они провели время в Москве в атмосфере дипломатии и дружбы. Один из комментаторов отметил, что Германии повезло: у нее есть Шредер, который умеет заниматься дипломатией.

Бывший канцлер ФРГ стал членом наблюдательного совета российского подразделения глобальной компании. Он прилетел в Москву с рабочим визитом, встретившись с сотрудниками сети гипермаркетов Globus. Президент России Владимир Путин, узнав о его прибытии, пригласил старого друга на день рождения.