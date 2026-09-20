Депутат Коган указал на активность избирателей на выборах в Подмосковье

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Коган во время визита в Центр общественного наблюдения указал на активность избирателей и прозрачность выборов в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-центр Московской области по выборам депутатов.

«На самом деле, сильно повысилась активность, поэтому явка будет очень высокая. Вот это мы ожидаем уже точно, это уже несомненно, об этом уже можно говорить открыто», — сказал парламентарий.

Он также отметил технологическое качество контроля за выборами. По его словам, качество камер выросло, и прозрачность голосования стала намного выше.

К 15:00 явка на выборах в Подмосковье составила 45,81%. Сегодня заключительный день выборов, в восьми регионах жители напрямую выбирают глав субъектов. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав республик выбирают депутаты региональных парламентов.