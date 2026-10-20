Нотариус Корнилова объяснила, как распознать поддельную доверенность

Нотариус Корнилова: только нотариус может выявить изменения в тексте

Проверить доверенность помогут изучение документа и онлайн-сервисы нотариата. Об этом рассказала нотариус Ленинградской области Мария Корнилова, сообщает RT .

Сначала нужно проверить срок действия доверенности, сверить паспортные данные представителя и изучить его полномочия. Даже подлинный документ может оказаться недействительным или не давать права на заявленные действия.

В правом нижнем углу бланка должен быть QR-код. По словам Корниловой, отсутствие маркировки на свежей доверенности — признак подделки. Код нужно проверить через сервис Федеральной нотариальной палаты и сопоставить полученные сведения с текстом документа. Поддельный код сервис не подтвердит.

Отдельный сервис нотариата позволяет проверить доверенность по номеру, дате и ФИО нотариуса. Реестр также покажет отмену документа или прекращение его действия из-за смерти доверителя.

Для цифровой доверенности нужно проверить подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи нотариуса. Это можно сделать, например, на «Госуслугах».

Самый сложный случай — изменение текста настоящей доверенности, например подмена полномочий на регистрацию недвижимости правом продать квартиру. Самостоятельно обнаружить это нельзя: текст защищен нотариальной тайной. Только нотариус может сверить его с оригиналом в Единой информационной системе нотариата.