Жителям Московского региона рассказали о потеплении в пятницу

Синоптик Шувалов: до 19 октября в Московском регионе установится теплая погода

Воздух в Московском регионе в пятницу прогреется до +14…+17 градусов, причем на юго-востоке Подмосковья столбики термометров могут подняться до +19. Об этом 360.ru рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Так что ждем, надеемся и верим. Насколько долго придет тепло? Скорее всего, это до понедельника», — сообщил он.

Специалист призвал жителей Московского региона подыскать более теплую одежду к 19 октября.

«На субботу и воскресенье все в лучшем виде. Дожди в ближайшее время не ожидаются», — уточнил он.

Синоптик добавил, что «все причитающиеся осадки» уже выпали 14 и 15 октября, поэтому жителей ждет сухая погода.

Ранее Шувалов предупредил москвичей, что ближайшая неделя обойдется без снега. Похолодание прогнозируется 21–23 октября, но оно пройдет без осадков.