В России зарегистрировали товарный знак Calvin Klein вплоть до 2035 года

В России зарегистрировали товарный знак американской фирмы Calvin Klein до 2035 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Из документов следует, что Calvin Klein Trademark Trust отправила заявку на регистрацию бренда в июне 2025 года. Под ним производители могут продавать оптику, парфюмерию, часы, изделия из кожи, постельные принадлежности и одежду. Регистрация продлится до июня 2035-го.

Ранее стало известно, что французские модные дома Givenchy и Yves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России.

Российская «дочка» Givenchy официально оформила документы на логотип 8 октября. Исключительные права сохранятся до 9 января 2035 года. Под этим знаком фирма сможет реализовывать одежду, аксессуары, ювелирные изделия и прочие товары.

Также в этот день логотип зарегистрировала компания «Ив Сэн Лоран Парфюмс». Актуальность прав сохранится до 18 марта 2035 года, но под знаком можно продавать только косметические средства.