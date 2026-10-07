В двух городах Пермского края ввели режим «Ковер»

Режим «Ковер» ввели в Перми, Соликамске и поселке Зюкайка Пермского края. Об этом сообщило управление МЧС по региону на платформе «Макс» .

В Перми режим действует в радиусе 100 километров, в Соликамске — 50 километров. Для Зюкайки установили радиус 150 километров. До этого краевые власти объявили на территории региона беспилотную опасность.

С 08:00 до 20:00 во вторник, 6 октября, средства противовоздушной обороны ликвидировали 110 беспилотников в небе над Россией, сообщали в Минобороны.

Также в Московской области начали восстановление домов, пострадавших в результате атаки беспилотников прошлой ночью.