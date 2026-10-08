Выплата на погребение: как получить пособие и каким оно будет в 2027 году

С 1 февраля 2027 года социальное пособие на погребение может превысить 10 тысяч рублей. Сейчас его максимальный размер — чуть меньше 9,7 тысячи. Выплата положена тем, кто взял на себя организацию похорон, а получить деньги можно через Социальный фонд. Что входит в пособие, кто имеет на него право и как оформить — в материале 360.ru.

Что такое социальное пособие на погребение в России

Социальное пособие на погребение — единовременная выплата в России, которую может получить человек, организующий похороны умершего. Она должна частично покрыть его расходы.

В него входят расходы на оформление документов, предоставление и доставка гроба и иных ритуальных предметов, транспортировка тела умершего на кладбище или в крематорий, услуги по погребению или кремации с последующей выдачей праха родственникам.

Иногда вместо денег можно получить бесплатный комплекс услуг. В него входят оформление документов, гроб и его доставка, перевозка тела на кладбище или в крематорий, захоронение или выдача урны с прахом.

Условия получения соцпособия на погребение

На выплату претендуют супруг, близкий родственник, законный представитель умершего человека или любое другое лицо, которое взяло на себя ответственность за похороны. Обратиться за ней можно в течение шести месяцев с даты смерти.