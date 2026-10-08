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    Выплата на погребение: как получить пособие и каким оно будет в 2027 году

    Фото: РИА «Новости»

    С 1 февраля 2027 года социальное пособие на погребение может превысить 10 тысяч рублей. Сейчас его максимальный размер — чуть меньше 9,7 тысячи. Выплата положена тем, кто взял на себя организацию похорон, а получить деньги можно через Социальный фонд. Что входит в пособие, кто имеет на него право и как оформить — в материале 360.ru.

    Что такое социальное пособие на погребение в России

    Социальное пособие на погребение — единовременная выплата в России, которую может получить человек, организующий похороны умершего. Она должна частично покрыть его расходы.

    В него входят расходы на оформление документов, предоставление и доставка гроба и иных ритуальных предметов, транспортировка тела умершего на кладбище или в крематорий, услуги по погребению или кремации с последующей выдачей праха родственникам.

    Иногда вместо денег можно получить бесплатный комплекс услуг. В него входят оформление документов, гроб и его доставка, перевозка тела на кладбище или в крематорий, захоронение или выдача урны с прахом.

    Условия получения соцпособия на погребение

    На выплату претендуют супруг, близкий родственник, законный представитель умершего человека или любое другое лицо, которое взяло на себя ответственность за похороны. Обратиться за ней можно в течение шести месяцев с даты смерти.

    Интересно

    Если пропустить этот срок, то выплаты придется добиваться через суд.

    Выплату регламентируют федеральный закон «О погребении и похоронном деле», а также постановление правительства «О едином стандарте предоставления государственной услуги по назначению социального пособия на погребение».

    Деньги в кошельке
    Фото: Деньги в кошельке/Медиасток.рф

    Что изменится с 1 февраля 2026 года

    Сегодня выплата составляет 9678,63 рубля, ее ежегодно индексируют, в том числе с учетом региональных коэффициентов.

    С 1 февраля 2027 года размер пособия на погребение может составить 10 336,78 рубля, сообщил ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Пенсионного и Социального фонда.

    Судя по документу, размер пособия будет меняться следующим образом:

    Фото: Медиасток.рф

    Кто выплачивает пособие по погребению

    За выплату пособия отвечают разные структуры в зависимости от статуса усопшего. Например, в Социальный фонд России стоит обращаться, если умерший работал по трудовому договору или был несовершеннолетним в семье такого человека, а также пенсионером.

    В органы соцзащиты нужно идти, если умерший не был пенсионером и не работал по трудовому договору. В остальных случаях за выплату пособия отвечают другие ведомства. Например, если умерший был военным пенсионером, то за пособием стоит обращаться в силовые структуры.

    Как оформить социальное пособие по погребению

    Порядок действий для получения пособия:

    Решение о выплате должны принять в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки. Средства придут на счет заявителя, если он указывал его в заявлении. Также возможен почтовый перевод наличных.