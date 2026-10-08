Выплата на погребение: как получить пособие и каким оно будет в 2027 году
С 1 февраля 2027 года социальное пособие на погребение может превысить 10 тысяч рублей. Сейчас его максимальный размер — чуть меньше 9,7 тысячи. Выплата положена тем, кто взял на себя организацию похорон, а получить деньги можно через Социальный фонд. Что входит в пособие, кто имеет на него право и как оформить — в материале 360.ru.
Что такое социальное пособие на погребение в России
Социальное пособие на погребение — единовременная выплата в России, которую может получить человек, организующий похороны умершего. Она должна частично покрыть его расходы.
В него входят расходы на оформление документов, предоставление и доставка гроба и иных ритуальных предметов, транспортировка тела умершего на кладбище или в крематорий, услуги по погребению или кремации с последующей выдачей праха родственникам.
Иногда вместо денег можно получить бесплатный комплекс услуг. В него входят оформление документов, гроб и его доставка, перевозка тела на кладбище или в крематорий, захоронение или выдача урны с прахом.
Условия получения соцпособия на погребение
На выплату претендуют супруг, близкий родственник, законный представитель умершего человека или любое другое лицо, которое взяло на себя ответственность за похороны. Обратиться за ней можно в течение шести месяцев с даты смерти.
Интересно
Если пропустить этот срок, то выплаты придется добиваться через суд.
Выплату регламентируют федеральный закон «О погребении и похоронном деле», а также постановление правительства «О едином стандарте предоставления государственной услуги по назначению социального пособия на погребение».
Что изменится с 1 февраля 2026 года
Сегодня выплата составляет 9678,63 рубля, ее ежегодно индексируют, в том числе с учетом региональных коэффициентов.
С 1 февраля 2027 года размер пособия на погребение может составить 10 336,78 рубля, сообщил ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Пенсионного и Социального фонда.
Судя по документу, размер пособия будет меняться следующим образом:
- с 1 января 2028 года — 10 336,78 рубля;
- с 1 февраля 2028 года — 10 750,25 рубля;
- с 1 января 2029 года — 10 750,25 рубля;
- с 1 февраля 2029 года — 11 180,26 рубля.
Кто выплачивает пособие по погребению
За выплату пособия отвечают разные структуры в зависимости от статуса усопшего. Например, в Социальный фонд России стоит обращаться, если умерший работал по трудовому договору или был несовершеннолетним в семье такого человека, а также пенсионером.
В органы соцзащиты нужно идти, если умерший не был пенсионером и не работал по трудовому договору. В остальных случаях за выплату пособия отвечают другие ведомства. Например, если умерший был военным пенсионером, то за пособием стоит обращаться в силовые структуры.
Как оформить социальное пособие по погребению
Порядок действий для получения пособия:
- подать заявление в нужный орган. Это можно сделать при личном визите в отделение Соцфонда или через портал госуслуг;
- собрать документы: понадобится свидетельство о смерти из ЗАГСа. Если человек умер за границей, то документ нужен от страны, где он скончался. Также требуется сделать заверенный официально перевод на русский язык. Нужны документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), и справка об отсутствии работы пенсионера на дату смерти (это может быть выписка из трудовой книжки усопшего или справка из службы занятости) при необходимости.
Решение о выплате должны принять в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки. Средства придут на счет заявителя, если он указывал его в заявлении. Также возможен почтовый перевод наличных.