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    Неонатолог Чинчак опроверг наличие материнского инстинкта

    Фото: 360.ru

    Такого понятия, как материнский инстинкт, в науке не существует. Навыки ухода за новорожденным оба родителя получают исключительно с опытом, заявил в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» врач-неонатолог Владислав Чинчак.

    «Такого понятия нет. Есть родительское поведение и опыт, которые формируются на длительной дистанции», — подчеркнул он.

    Чинчак сравнил истории о материнском инстинкте с мнением, что женщины лучше стирают, готовят и убирают.

    «Это стереотип, будто у женщины есть какие-то природные механизмы. На самом деле, мужчина просто делает так в десятки тысяч раз меньше в течение жизни, поэтому у него получается хуже. То же самое и с ребенком», — добавил неонатолог.

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