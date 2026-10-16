Неонатолог Чинчак опроверг наличие материнского инстинкта

Такого понятия, как материнский инстинкт, в науке не существует. Навыки ухода за новорожденным оба родителя получают исключительно с опытом, заявил в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» врач-неонатолог Владислав Чинчак.

«Такого понятия нет. Есть родительское поведение и опыт, которые формируются на длительной дистанции», — подчеркнул он.

Чинчак сравнил истории о материнском инстинкте с мнением, что женщины лучше стирают, готовят и убирают.

«Это стереотип, будто у женщины есть какие-то природные механизмы. На самом деле, мужчина просто делает так в десятки тысяч раз меньше в течение жизни, поэтому у него получается хуже. То же самое и с ребенком», — добавил неонатолог.