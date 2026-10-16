«Нижегородская правда»: заморозка помогает дольше хранить хлеб и реже его выбрасывать

Часть буханки можно отправить в морозильную камеру, если съесть ее целиком не получается. Замороженный хлеб лучше использовать в течение двух-трех месяцев, сообщает Pravda-nn.ru .

Молодые пользователи соцсетей жалуются на быстро портящийся хлеб: некоторые успевают съесть лишь несколько кусков из упаковки. В комментариях они делятся способами сохранить продукт и сократить отходы.

Холодильник немного продлевает срок хранения, но хлеб в нем быстрее черствеет и впитывает запахи. Туго завязывать пакет не стоит: внутри может образоваться конденсат, который способствует появлению плесени.

Бумажный пакет или тканевый мешочек пропускают воздух лучше плотного полиэтилена. Однако при высокой влажности в квартире такой способ малоэффективен. Сам мешочек тоже может покрыться плесенью.

Хлебница — еще один вариант хранения, но даже она не гарантирует свежесть в течение недели. Состояние хлеба нужно проверять ежедневно. Если буханка слишком велика, часть можно заморозить, не дожидаясь порчи.

Сократить расходы и количество отходов также помогает покупка выпечки с истекающим сроком годности. Пекарни нередко предлагают ее со скидкой, а непроданные изделия отправляют на утилизацию.