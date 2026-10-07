«Зеленая кнопка» для снятия ограничений на транзакции появится на «Госуслугах»

Вице-премьер Григоренко: «зеленая кнопка» на «Госуслугах» появится в 2026 году

Россияне получат возможность снимать ограничения с транзакций, наложенные для защиты от мошенников. «Зеленая кнопка», как и «красная», появится в личном кабинете на «Госуслугах» в 2026 году. Об этом вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил в интервью РИА «Новости» .

«Красная кнопка» позволит замораживать онлайн-операции с деньгами в случае подозрений в мошенничестве. Банки и операторы связи начали подключатся к проекту, он запустится до конца года. Григоренко сообщил, что наряду с ней на «Госуслугах» создадут «зеленую кнопку» для снятия ограничений.

«Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Сервис также появится в этом году», — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить защиту учетных записей на «Госуслугах». В системе зарегистрированы 120 миллионов человек.