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    Россиянам рассказали, как отпугнуть медведя

    Охотник Вайман посоветовал отпугивать медведей криком

    Фото: 360.ru

    Отпугнуть бурого медведя может помочь громкий и злой крик, а также резкое распахивание одежды. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман.

    Он объяснил, что хищник понимает эмоциональную окраску звука, который издает человек.

    «Если медведь вами заинтересовался и начал движение в вашу сторону, его надо постараться отпугнуть. Громкий крик, желательно басом, очень помогает крепкий громкий и злой мат», — уточнил охотник.

    Вайсман подчеркнул, что совет проверен на личном опыте. По его словам, для большего эффекта можно резко распахнуть плащ, подняв руки. Благодаря этому силуэт неожиданно станет выше и шире, что может показаться животному опасным.

    Ранее в Туве медведь напал на пастуха в 36 километрах от Орлиного перевала, в результате мужчина получил травмы. Охотничьи инспекторы ликвидировали хищника.

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