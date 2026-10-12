Россиянам рассказали, как отпугнуть медведя

Отпугнуть бурого медведя может помочь громкий и злой крик, а также резкое распахивание одежды. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман.

Он объяснил, что хищник понимает эмоциональную окраску звука, который издает человек.

«Если медведь вами заинтересовался и начал движение в вашу сторону, его надо постараться отпугнуть. Громкий крик, желательно басом, очень помогает крепкий громкий и злой мат», — уточнил охотник.

Вайсман подчеркнул, что совет проверен на личном опыте. По его словам, для большего эффекта можно резко распахнуть плащ, подняв руки. Благодаря этому силуэт неожиданно станет выше и шире, что может показаться животному опасным.

Ранее в Туве медведь напал на пастуха в 36 километрах от Орлиного перевала, в результате мужчина получил травмы. Охотничьи инспекторы ликвидировали хищника.