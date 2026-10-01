Синоптик рассказал, когда следует ждать заморозков в столичном регионе

В первую декаду декабря в Москве заморозки маловероятны, но местами по области температура опустится ниже нуля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По его словам, минувшей ночью в столичном регионе заморозков не было, даже в самой холодной точке в Черустях температура составила +0,1 градуса.

Ночь с 1 на 2 октября будет холоднее. В пределах МКАД температура не опустится ниже +1…+3 градусов, но в Подмосковье и Новой Москве может опуститься до -2…+3.

Затем влияние антициклона ослабнет, облаков станет больше, и ночи потеплеют.

«Если в Подмосковье при прояснениях, температура еще будет опускаться близко к заморозкам, то в Москве в первой декаде октября их вероятность невелика», — отметил Леус.

Он напомнил, что средняя дата первого заморозка в XXI в столице приходится на 11 октября.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что оставшиеся два месяца осени в Московском регионе будут теплыми и сухими.