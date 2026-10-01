Синоптик рассказал, когда следует ждать заморозков в столичном регионе
Синоптик Леус: заморозки в Москве в первую декаду октября маловероятны
В первую декаду декабря в Москве заморозки маловероятны, но местами по области температура опустится ниже нуля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.
По его словам, минувшей ночью в столичном регионе заморозков не было, даже в самой холодной точке в Черустях температура составила +0,1 градуса.
Ночь с 1 на 2 октября будет холоднее. В пределах МКАД температура не опустится ниже +1…+3 градусов, но в Подмосковье и Новой Москве может опуститься до -2…+3.
Затем влияние антициклона ослабнет, облаков станет больше, и ночи потеплеют.
«Если в Подмосковье при прояснениях, температура еще будет опускаться близко к заморозкам, то в Москве в первой декаде октября их вероятность невелика», — отметил Леус.
Он напомнил, что средняя дата первого заморозка в XXI в столице приходится на 11 октября.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что оставшиеся два месяца осени в Московском регионе будут теплыми и сухими.