Экономист Анфиногенов назвал преимущества магазинов у дома перед гипермаркетами

Форматы гипермаркетов теряют актуальность и рушатся из-за перехода покупателей в магазины у дома с компактным ассортиментом. Об этом в беседе с 360.ru заявил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Он отметил, что период масштабных экспериментов с избыточным выбором прошел, а человеку в одной категории достаточно от трех до пяти позиций. Этим трендом воспользовались малые форматы, забрав покупательский трафик.

«Продавали все подряд. Потом выяснилось, что не так много нужно человеку, и даже в одной категории условно три-пять позиций — максимум. Этим воспользовались, когда начали активно предлагать новый формат „Магазин у дома“. Если мы зайдем в такой магазин, там увеличенный ассортимент, всем всего хватает. А форматы гипермаркета рушатся», — сказал он.

Сейчас ретейлеры оптимизируют ассортимент за счет вывода неудачных и ввода востребованных позиций.

Подробно о том, как ретейл подстраивается под новые привычки покупателей, — в нашей статье.